Rauswurf bei "Das Sommerhaus der Stars": Wer ist raus?

Das "Sommerhaus der Stars" wurde wieder in Bocholt (Nordrhein-Westfalen gedreht. Da die RTL-Sendung bereits produziert und aufgezeichnet ist, steht der Gewinner längst fest. Welches Promi-Paar durfte jubeln und konnte als Sieger und mit 50.000 Euro die Trash-Show verlassen? Wer ist bereits ausgeschieden?

Es waren unwürdige Szenen, die RTL im vergangenen Jahr sendete. Mobbing, Respektlosigkeit, Denunzierung standen im Mittelpunkt der "Sommerhaus der Stars"-Staffel 2020. Daran beteiligt waren vor allem Andrej Mangold und seine mittlerweile Exfreundin Jenny Lange, Lisha und Lou sowie Eva Benetatou und der Vater ihres Kindes, Expartner Chris Broy.

Warum läuft das "Sommerhaus" im Herbst?

In den ersten vier Staffeln wurde das "Sommerhaus" immer im frühen Sommer in Portugal produziert und zwischen Juli und September ausgestrahlt. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich auch die Produktionsbedingungen geändert. Als Drehort wurde Bocholt ausgewählt und das Sendedatum nach hinten geschoben. 2020 lief das Finale gar erst am 1. November. Auch 2021 läuft die TV-Show später als gewohnt. "Das Sommerhaus ist das Sommerhaus, egal zu welcher Jahreszeit", so ein RTL-Sprecher zur AZ.

"Sommerhaus der Stars": Wer ist 2021 dabei?

Die Verantwortlichen wollen heuer früher eingreifen und weniger auf Krawall setzen. Doch gelingt dies den Machern von "Sommerhaus der Stars" auch? Und: Schalten die Zuschauer die Trash-Show ein? RTL hat sich bei den diesjährigen Teilnehmern für eine Mischung aus TV- und Sendergesichtern sowie Kandidaten entschieden, die erst noch so richtig prominent werden wollen.

Teilnehmer- und Kandidaten-Paare von "Sommerhaus der Stars" 2021

Im "Sommerhaus der Stars" 2021 sind dabei: "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel mit Partner Dominik Schmitt, Schlagersänger Almklausi mit Ehefrau Maritta, Reality-TV-Stars Samira und Yasin Cilingir, Moderator Mola Adebisi und Partnerin Adelina Zilai, Elisabeth Marie "Sissi" Hofbauer und Transgender-Ikone Benjamin "Ben" Ryan Melzer, Stephan "Steff" Jerkel und Peggy Jerofke ("Goodbye Deutschland"), Schauspielerin Michelle Monballijn mit Reality-TV-Star Mike Cees-Monballijn, Theaterregisseur Roland Heitz mit Musicaldarstellerin Janina Korn. Als Nachzügler kommen Schauspielerin Jana Pallaske und ihr Freund Sascha Girndt.

RTL zeigt Finale vom "Sommerhaus der Stars" am 28. Oktober

Zwölf Folgen werden aus dem Material gebastelt, hat RTL verraten. Am 5. Oktober hat das "Sommerhaus der Stars" begonnen. Drei Mal wöchentlich zeigt RTL die Trash-Show um 20.15 Uhr – immer dienstags bis donnerstags. Das Finale mit dem gekürten Siegerpärchen läuft am 28. Oktober.

Aus beim RTL-"Sommerhaus": Welches Promipaar ist bereits ausgeschieden?

Moderator Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai haben das Exit-Duell verloren und mussten die Koffer packen. Sie mussten am 14. Oktober (Folge 6) gegen Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn antreten – und schieden aus.

In Folge 3 sind bereits Roland Heitz und seine Freundin Janina Korn ausgeschieden.

Gewinner beim "Sommerhaus der Stars": Promis dürfen Siegerpaar nicht verraten

Wer sich die 50.000 Euro als Siegergeld holt, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Die Promi-Kandidaten und natürlich auch das Gewinnerpärchen müssen sich in Schweigen hüllen. Alle Teilnehmer dürfen vorab nicht über ein Ausscheiden oder den Sieg sprechen, sonst drohen saftige Vertragsstrafen.