Beauty-Doc und Promi-Liebling Bruce Reith lässt es in seinem Münchner Penthouse krachen.

Was für ein Scoop: Der Münchner Schönheitschirurg Bruce Reith feierte seinen freilich alterslosen Geburtstag am Samstag in seinem Penthouse in der Altstadt mit dem erfolgreichen US-Rapper Fatman Scoop ("Be Faithful"), der extra eingeflogen kam, um ein Ständchen zu singen. Sonst noch im Party-Getümmel: Dave Kaufmann und L'Osteria-Gründer Klaus Rader.