Ralf Schumacher mit rührender Botschaft an Bruder Michael

Zwei Brüder, eine Leidenschaft: Ralf Schumacher teilte auf Instagram ein altes Foto von sich im Kart. Zu sehen ist auch sein großer Bruder Michael, an den der Rennfahrer ein paar emotionale Worte richtet.

Rührende Worte an Michael Schumacher auf Instagram: Ralf Schumacher widmete seinem großen Bruder einen emotionalen Beitrag auf seinem Account und schwelgte in Erinnerungen. Auch die Fans der beiden Rennfahrer wurden sentimental.

Ralf Schumacher: Bewegende Worte an seinen Bruder Michael

Auf einem Schwarz-Weiß-Bild auf Ralf Schumachers Instagram-Account ist ein Foto des Formel-1-Fahrers in einem Kart zu sehen. Sein älterer Bruder Michael beugt sich zu ihm. Unter dem Foto aus dem Jahr 1990 steht: "Bereits mit vier Jahren saß Michael Schumacher im Kart und half später seinem kleineren Bruder Ralf mit Tipps und Tricks."

Ralf selbst kommentierte den Schnappschuss mit: "Schon ein paar Jahre her. Der beste Coach, den man haben konnte. Schöne Erinnerung an alte Zeiten im Kartsport."

Die beiden Brüder teilen die Leidenschaft für den Rennsport und fuhren jahrelang Formel-1-Rennen. Michaels Karriere endete im Dezember 2013 nach einem schweren Skiunfall. Seitdem lebt der ehemalige Superstar sehr zurückgezogen. Auch über seinen Gesundheitszustand ist kaum etwas bekannt.

Schumacher-Fans schwelgen in Erinnerungen

Auch Ralf Schumachers Fans schwelgen in Erinnerungen. Ein Nutzer kommentierte das Foto mit: "Ich bin mit MSC groß geworden und habe mich auch später über eurer beider Erfolge, als Du bei BMW warst, stets sehr gefreut." Ein anderer User schrieb: "Ralf, danke für das was ihr beide erreicht habt. Ihr bewegt Millionen Menschen und habt deren Kindheit geprägt. Liebe!".

Für einen weiteren Nutzer lässt das Bild ganz besondere Erinnerungen wach werden: "Beim Lesen der Kommentare bekommt man schon feuchte Augen. Wohne in der Nähe von Aachen und war in jungen Jahren öfters auf der Kartbahn. Da warst du noch jung und Michael fuhr in der Formel 3. Du hast uns sogar mal von der Bahn geworfen, weil wir es übertrieben haben."

Und auch jetzt, fast zehn Jahre nach Michael Schumachers Unfall, ist die Formel-1-Legende unvergessen. Die Fans senden ihm unter dem Bild auch Genesungswünsche.