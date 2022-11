Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022: Hat der Box-Manager eine Ehefrau?

Was für ein Lebenslauf: Rainer Gottwald ist bei der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" 2022 mit von der Partie. Was sollte man über den Box-Manager wissen?

Ob es sein Markenzeichen mit in den Container schafft? Die Piloten-Sonnenbrille ist aus Rainer Gottwalds Gesicht kaum wegzudenken, selbst wenn er am Ring seine Schützlinge anfeuert. Nun ist der Box-Manager bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Was muss man über sein bewegtes Leben wissen? Hat er eine Ehefrau?

Rainer Gottwalds Anfänge beim Boxen

Kampfsport war schon immer seine Leidenschaft. Das nötige Talent dafür hatte Rainer Gottwald allemal: 1986 wurde er deutscher Kickbox-Weltmeister. Nebenher machte er eine Ausbildung zum Kampfschwimmer, die sein Ende als Profi-Sportler bedeutete: Bei einem Schiffsunfall erlitt er eine schwere Knieverletzung.

Was machte Rainer Gottwald in Thailand?

Frisch geschieden wagte Rainer Mitte der 90er Jahre einen Neustart in Thailand. Dort eröffnete er mehrere Wassersport-Center. Doch auch hier gingen seine Pläne nicht auf: 2004 wurde er Zeuge des Tsunamis, drei seiner Center wurden zerstört, tausende Menschen starben. Die Kriegs-ähnlichen Zustände beschäftigen ihn bis heute.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Rainer Gottwalds Comeback in Deutschland

2010 ging es für ihn zurück nach Deutschland. Hier gründete Rainer eine eigene Box-Promotion-Agentur und machte sich als Manager von Talenten wie Regina Halmich oder Leon Bauer einen Namen. Gottwalds Spitzname: "The Brain".

Hat Rainer Gottwald eine Ehefrau und Kinder?

Privat ist Rainer ein Familienmensch durch und durch. Mit seiner Ehefrau Chariya Gottwald hat er zwei Töchter und einen Sohn, die er im Container sicherlich vermissen wird. Für sie wird er bei "Promi Big Brother" 2022 um die Siegesprämie von rund 100.000 Euro kämpfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022

Im Trash-TV ist der Box-Manager ein Neuling. Doch ausgestattet mit reichlich Teamfähigkeit und Willenskraft sollte er sich schnell bei den anderen VIPs beliebt machen.