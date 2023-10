Psycho-Drama um Anna-Carina Woitschack: Rapper Jalil liefert "Verräterin" ans Messer

In der RTL-Show "Die Verräter" zeigt Anna-Carina Woitschack aktuell zwei Gesichter: Auf der einen Seite spielt sie das Unschuldslamm, auf der anderen versucht sie, ihre Konkurrenz zu eliminieren und spinnt Intrigen. Jetzt fällt ihr ausgerechnet ein Verbündeter in den Rücken und bezichtigt sie öffentlich der Lüge.

Anna-Carina Woitschack und Rapper Jalil treten in der RTL-Show "Die Verräter" an.

16 Prominente sind auf einem Schloss in Frankreich angetreten, um ein fröhliches TV-Spiel à la Krimi-Dinner zu spielen – so dachten sie zumindest. Die meisten Kandidaten von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" haben die RTL-Show gnadenlos unterschätzt. Statt heiterem Spaß entwickelt sich die Sendung für die VIPs zum Psycho-Spiel und jeder Menge Drama. Vor allem Anna-Carina Woitschack, die in der ersten Folge als "Verräterin" auserkoren wurde, macht dabei eine ausgesprochen gute Figur und führt ihre Konkurrenten gekonnt hinters Licht. In der neuesten Folge hat sich aber ausgerechnet ein weiterer "Verräter", Rapper Jalil, gegen sie gewandt. Er versucht, die Ex von Stefan Mross hinterlistig auszuschalten.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Die Verräter", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (11. Oktober, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Anna-Carina Woitschack schimpft über "Verräter"-Kandidat: "Eiskalt"

In der dritten Folge hatten die beiden "Verräter" die Aufgabe, einen Promi-Kandidaten auf einer Cocktail-Party zu "ermorden". Mit einer Gift-Ampulle ausgestattet, machten sich Anna-Carina Woitschack und Jalil an diese schwere Aufgabe. Die Schlagersängerin schaffte es tatsächlich, den Drink von Model Shermine Shahrivar zu vergiften, musste dafür allerdings die Entscheidung ohne ihren Mitstreiter treffen. Das passt dem Rapper überhaupt nicht, die unschöne Rache folgt in der vierten Folge.

Jalil gibt den "Loyalen", welche die "Verräter" in der RTL-Show enttarnen müssen, einen deutlichen Hinweis, dass Anna-Carina etwas mit dem Getränk der ausgeschiedenen Kandidatin gemacht habe. Die Sängerin ist enttäuscht von der hinterlistigen Aktion und stellt ihrerseits den Rapper an den Pranger. "Das hat mich so getroffen und enttäuscht. Der Typ kommt da rein, eiskalt", lautet das Fazit der Mross-Ex.

Rapper Jalil wirft Ex von Stefan Mross vor: "Du bist super aggressiv"

Am Runden Tisch, wenn die Promis ihre Entscheidung über einen Rauswurf treffen müssen, entbrennt eine hitzige Diskussion. "Anna-Carina, du bist die ganze Zeit super aggressiv", wirft Jalil der Schlagerqueen vor. "Ich habe das Gefühl, du kannst mir draußen kaum in die Augen schauen", schimpft Anna-Carina Woitschack. Beide werfen sich einander vor, zu lügen.

Am Ende kann die Ex von Stefan Mross die meisten VIP-Teilnehmer von "Die Verräter" überzeugen, dass Jalil gegen die Gruppe agiert. Der Rapper muss die Show verlassen – der Plan, die Sängerin ans Messer zu liefern, ist nach hinter losgegangen.