Promis feiern schon vor Oktoberfest-Anstich: Schmuckes Schampus-Frühstück bei Tiffany

Traumstart in einen spätsommerlichen ersten Wiesn-Tag. Endlich wieder Oktoberfest – mit Wetter wie aus dem Bilderbuch. Bei Tiffany ließen es sich die Promis schon vor dem Anstich unter weiß-blauem Himmel und im Laden am Max-Joseph-Platz gutgehen.

Der OB zapfte zwar erst um 12 Uhr im Schottenhamel an, der Schampus prickelte bei Tiffany aber bereits ab 10 Uhr. Noch mancher Gast erschien mit kleinen Äuglein, dafür aber schon für den Wiesn-Besuch aufgebrezelt. Die Society feiert in München eben manchmal auch schon vor.

Exklusiver Treff beim Juwelier vor Start der Wiesn

Das Frühstück bei Tiffany zählt zu den exklusivsten Events am Morgen des Wiesn-Anstichs und es ist längst zur Tradition geworden, fernab des Zelt-Gedränges auf den Start des Oktoberfests anzustoßen. Die Einladungen sind heiß begehrt; die Gästeliste nur begrenzt. Schließlich will sich der Juwelier nicht mit jedem TV-Sternchen schmücken, daher erschienen vor Ort etwa 200 Gäste.

Promis zelebrieren Oktoberfest-Start bei Tiffany in München

Ein glanzvoller Morgen in exklusiver Atmosphäre – das versprach Sandra Mohsni ihren prominenten Gästen. Die Vorfreude auf das Oktoberfest stieg mit jedem Schlückchen und beim Anblick der Schmuckauslage gab es große Augen.

Sarah Brandner mit Sandra Mohsni vor dem Münchner Tiffany-Store. © AZ

Im Herzen Münchens trafen sich bei Tiffany unter anderem Laura Osswald, Model Sarah Brandner und Moderatorin Jennifer Knäble. Schauspielerin Nele Kiper kam direkt aus dem Italien-Urlaub: "Ursprünglich bin ich aus Köln und daher Karneval-erfahren. Die Wiesn ist ja so ähnlich. Ich mag das gemeinsame Feiern und die Geselligkeit", schwärmte sie im Gespräch mit der AZ. Mit ihren beiden Buben (1 und 8) wird der TV-Star in ein paar Tagen die Oide Wiesn besuchen. Aber heute gilt: "Ich mag zwar kein Bier, aber gegen einen Champagner-Krug habe ich nichts auszusetzen."

Dirndl-Trend 2023: Die Achtziger sind zurück

Dirndl-Designerin Kinga Mathe kennt den diesjährigen Wiesn-Trend: "Der Fokus geht vom Dekolleté auf die Schultern. Flügel- und Puffärmel sowie Rüschchen sind total angesagt." Die Achtziger sind zurück! Stylist Oliver Rauh zeigte sich positiv überrascht: "Es gab schon Jahre, da erlebte man die ungewöhnlichsten Looks. Heuer sehe ich so viele klassische Dirndl. Vor allem Marlies Pia Pfeifhofer fällt mir mit den Mega-Puffärmeln auf, das taugt mir."

Laura Osswald schwärmt vorab von der Wiesn: "Ich bin absolut in Flirt-Laune"

Model Sarah Brandner war ganz aufgeregt: "Ich freue mich so sehr. Es ist der schickste und schönste Wiesn-Start seit Jahren. Ich habe das Herrichten heute Morgen so richtig zelebriert." Besonders kreativ war Model Carina Zavline. Sie ließ sich von Schauspiel-Legende Audrey Hepburn inspirieren. "Ich liebe den Film 'Breakfast at Tiffany's' und habe mich heute drei Stunden lang gestylt, um so auszusehen." Die Fotografen klickten begeistert auf die Auslöser und Passanten machten Bilder mit dem schönen Model, das ein Jahr lang Schauspiel studiert hat. Sie hatte gar schon einen Dreh in Hollywood, wie Carina der AZ stolz erzählte: "Ich stand für 'X-Factor' vor der Kamera."

Laura Osswald kam mit Zamperl-Kette und mit links gebundener Schleife: "Ich bin absolut in Flirt-Laune", sagte die Single-Lady. Laura Osswald tanzt heute auf gleich mehreren Events: "Das wird einfach ein großer Spaß." Natürlich geht es mittags noch auf die Theresienwiese, um im Schützenzelt zu schunkeln. Prost, auf eine friedliche Wiesn!