Promi-Wiesn-Wahnsinn: VIPs, Stars und Sternchen feiern am ersten Oktoberfest-Wochenende

Zum Oktoberfest werden auch heuer wieder zahlreiche prominente Stargäste aus Showbiz, Unterhaltung, Politik und sogar Adel erwartet. Bereits zum Anstich tummelten sich VIPs auf der Wiesn und erhoben ihre Maßkrüge. Wer hat auf der Theresienwiese kräftig gefeiert, welcher Promi mischte sich unters Volk?

In München ist die VIP-Dichte sehr hoch, doch während der Wiesn steigt diese nochmal exorbitant an. Zur Münchner High Society gesellt sich seit Samstag (16. September) feierwütige Prominenz, denn das Oktoberfest ist momentan "The Place To Be". Exklusive Promi-Partys stehen vor der Tür und die Fotografen stürzen sich auf die Stargäste – der perfekte Ort, um im Gespräch zu bleiben. Wer hat sich bereits kurz nach Anstich auf der Theresienwiese gezeigt? Wie feiern die VIPs in München das weltgrößte Volksfest?

Münchner Promis feiern schon vor Wiesn-Start

Bevor Oberbürgermeister Dieter Reiter die berühmt-berichtigten Worte "O'zapft is!" sprach, tummelten sich bereits geladene Gäste bei Tiffany. Bei strahlend schönem Wetter wurde mit Schampus angestoßen und sich gemeinsam auf die Wiesn eingestimmt. Mit dabei waren unter anderem Model Sarah Brandner, Schauspielerin Laura Osswald und Moderatorin Jennifer Knäble.

VIP-Gäste beim Anstich: Wittelsbach-Chef Franz Herzog von Bayern im Schottenhamel

Pünktlich zum Anstich versammelten sich um 12 Uhr im Schottenhamel prominente Oktoberfest-Fans, darunter sogar ein Mitglied des deutschen Hochadels. Der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, vertrat als Familienoberhaupt das Haus Wittelsbach in der Ratsboxe. Auch die Schlagersänger Florian Silbereisen und Andreas Gabalier, das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl sowie die Schauspielerinnen Michaela May und Jutta Speidel wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen.

Zeitgleich legte Kabarettistin Monika Gruber in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn selbst Hand an und schwang den Holzhammer. Mit zwei Schlägen schaffte sie den Anstich und zeigte sich danach sichtlich stolz. Zur AZ sagte sie: "Das Bier schmeckt narrisch guad."

Welche weiteren Promis am ersten Wiesn-Wochenende in den Zelten feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.