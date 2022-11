"Promi Big Brother" 2022: Wer ist raus?

Die neue Staffel "Promi Big Brother" ist in vollem Gange, die Kandidaten kämpfen um das Preisgeld von 100.000 Euro. Wer schafft es bis ins Finale und welche VIPs müssen vorzeitig das Feld räumen? Die AZ gibt einen Überblick über die ausgeschiedenen Teilnehmer.

Seit dem 18. November ist "Promi Big Brother" 2022 in die Jubiläumsstaffel gestartet und die VIP-Kandidaten sorgen wieder für fröhlich-trashige Unterhaltung. Doch nicht alle werden es bis zur letzten Sendung schaffen, denn einige Promis werden die Show verlassen müssen. Wer ist noch dabei und wer ist bereits raus?

Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2022: Wer ist dabei?

Mit 15 Teilnehmern ist die VIP-Dichte bei "Promi Big Brother" 2022 nicht so hoch wie sonst. In den vergangenen zwei Staffeln waren jeweils 18 berühmte Persönlichkeiten aus TV, Musik und Kino dabei. Um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen: Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance, DSDS-Dauerkandidat Menderes Bağcı, Kabarettist Jörg Knör, Sänger Jay Khan, Schauspielerin Katy Karrenbauer, Box-Manager Rainer Gottwald, Erotik-Model Micaela Schäfer, Versicherungsdetektiv Patrick Hufen, Moderator Jörg Dahlmann, Reality-TV-Star Sam Dylan, Sängerin Doreen Steinert, Trash-Star Walentina Doronina, Sängerin Tanja Tischewitsch, "Love Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias und Moderatorin Diana Schell. Mehr zu den Kandidaten lesen Sie hier.

Hohe Fluktuation bei "Promi Big Brother" 2022: Kandidaten fürchten Rauswurf

Dieses Jahr ist alles anders bei "Promi Big Brother". Statt der gewohnten zwei Bereiche (Armut und Luxus) gibt es heuer drei – doch von einem wissen die Bewohner nichts! In der Eröffnungsshow wurden die VIPs entweder auf den "Dachboden" oder in die Werkstatt geschickt. Beide Areale bieten keinen Luxus und die Befürchtung ist groß, dass darauf 2022 verzichtet werden muss.

Was die Kandidaten allerdings nicht ahnen: Es gibt einen geheimen dritten Bereich, der all die Annehmlichkeiten bietet, von denen die Promis träumen. Doch dorthin kommt man nur, wenn man vermeintlich aus der Show fliegt. Denn bereits in der ersten Folge musste ein VIP seine Mitstreiter verlassen – nur um dann im geheimen Areal weiterhin Teil der Show zu sein. Nach und nach werden weitere Teilnehmer dort hingeschickt, im Glauben, sie hätten bereits verloren.

Patrick Hufen: Erster "Promi Big Brother"-Kandidat gibt freiwillig auf

Bereits in der zweiten Folge verkündete ein Teilnehmer sein Aus bei "Promi Big Brother" 2022. Versicherungsdetektiv Patrick Hufen hat die Show freiwillig verlassen.

Patrick Hufen im Sprechzimmer bei "Promi Big Brother". © SAT.1

Eigentlich wollte er mit seiner fröhlichen und lockeren Art unterhalten, doch dann kam es anders. "Ich habe mich verschätzt", erklärte er via Instagram seinen Fans. "Diese schmerzhafte Erfahrung musste ich machen, aber ich habe für mich entschieden: Ich will euch nicht langweilen."