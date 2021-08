Promi Big Brother 2021: Welche VIP-Kandidaten sind noch dabei?

Sat.1 war wieder auf der Suche nach VIP-Teilnehmern für die neueste Staffel von "Promi Big Brother". Welche Kandidaten sind dabei? Welche Stars werden sich wochenlang im Container von TV-Kameras beobachten lassen? Wie groß wird der Cast sein?

Ganz TV-Deutschland wartete gespannt auf die teilnehmenden Promis, die sich als Kandidaten bei "Promi Big Brother" einem Millionenpublikum präsentieren. Seit Freitag, den 6. August, wird die Show wieder auf Sat.1 ausgestrahlt.

2021 läuft die Reality-Show gar drei Wochen lang. Die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp präsentieren an zwölf von 22 Ausstrahlungstagen eine Live-Show in der Primetime um 20.15 Uhr. Im Anschluss läuft "Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel - heuer auch auf Sat.1.

Kandidaten bei "Promi Big Brother": Welche Promis nehmen teil?

Sat.1 hat die offizielle Kandidatenliste veröffentlicht. Welche Promis lassen sich 2021 permanent bei ihrem TV-Alltag im "Big Brother"-Haus begleiten? Diese Kandidaten sind bei der diesjährigen neuen Staffel von "Promi Big Brother" dabei:

Schon wieder neue Promi-Einzüge: Zwei VIPs kommen

Seit Mittwoch (11.8.) mischen erneut zwei neue Bewohner das "Promi Big Brother"-Weltall auf: Pascal Kappés ist den TV-Zuschauern aus "Berlin – Tag & Nacht" bekannt. Barbara Kijewski bezeichnet sich hingegen als "weißes Blatt". Sie ist Reisebloggerin, Profi-Anglerin und präsentierte auf DMAX ihre eigene Show "Das Angelduell".

"Promi Big Brother" 2021: Vier Neuzugänge ab dem 9. August

"Promi Big Brother" erhielt Zuwachs! Vier neue Kandidaten zogen am 9. August neu in den TV-Container ein: Gitta Saxx, Papis Loveday, Paco Steinbeck und Payton Ramolla sind ab sofort dabei.

"Promi Big Brother" 2021: Wird es weitere Überraschungskandidaten geben?

Nur 17 Promis im TV-Knast von "Promi Big Brother" 2021? Das erscheint immer noch etwas wenig. Wie Sat.1 mitteilt, handelt es sich dabei um die ersten VIP-Kandidaten. Es werden wohl noch einige dazu kommen. Sind diese Promis etwa auch dabei?

Dominic Harrison (Influencer)

Philipp Stehler (Ex-Polizist und "Bachelorette"-Kandidat)

René Zierl (TV-Auswanderer)

Kandidaten enthüllt: Haus von "Promi Big Brother" füllt sich

Wie viele Stars heuer insgesamt bei der Staffel mitmachen, ist bislang noch nicht bekannt. Gut möglich, dass 20 Persönlichkeiten bei der TV-Show mitwirken. Bereits 2020 nahmen 18 Teilnehmer am Format teil.

Mimi Gwozdz, die verschmähte Liebe des Bachelors

Bei "Der Bachelor" 2021 gewann Mimi Gwozdz zwar die finale Rose des Junggesellen Niko Griesert, sein Herz konnte sie allerdings nicht erobern. Nach der Sendung wurde aus den beiden kein Paar, stattdessen krallte sich Bachelor Niko die Zweitplatzierte Michèle de Roos.

Uwe Abel: "Bauer sucht Frau"-Star zieht in den Container

Einer der bekanntesten Protagonisten der Dating-Show "Bauer sucht Frau" ist Uwe Abel. In der Sendung fand er sein Liebesglück in Kandidatin Iris, mit der er mittlerweile verheiratet ist. Erfahrung mit Reality-Shows hat der Bauer bereits, denn er war 2018 gemeinsam mit seiner Frau in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen - perfekte Voraussetzung für die Teilnahme bei "Promi Big Brother".

Rafi Rachek: Coming-out nach "Bachelorette"-Teilnahme

Diese Promi-Personalie ist nicht überraschend. Rafi Rachek ist bei "Promi Big Brother" dabei sei. 2018 wollte der Personaltrainer bei der "Bachelorette" bei Nadine Klein landen, entschied sich aber nach dem Dating-Dreh für ein Coming-out und die Liebe zu "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan. Nach kurzer Trennungsphase sind sie mittlerweile wieder ein Paar.

Selbsternannter "Star-Hellseher": Daniel Kreibich bei "Promi Big Brother"

Seine Stimme ist einmalig und sein Auftreten bei Astro-TV ist "sehenswert". Hellseher Daniel Kreibich aus Regensburg wird auch in den TV-Knast ziehen. Für Anrufer blickt er, natürlich nicht kostenlos, in die Zukunft und gibt als "Medium und Lifecoach" mit seinen "Jenseits- und Engelskontakten" teure Ratschläge.

Melanie Müller ist Kandidatin bei "Promi Big Brother"

Nachdem "Promis unter Palmen" 2021 vorzeitig abgesetzt wurde, erhält Melanie Müller bei Sat.1 einen weiteren Trash-Vertrag. Sie hat bei "Promi Big Brother" unterschrieben. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin aus 2013, die ein Jahr später das "Dschungelcamp" gewann, ist seitdem in der Boulevardpresse für ihre lose Zunge, direkte Ansagen und kontroversen Aussagen berühmt wie berüchtigt. Sie singt am Ballermann und hat dort einen Bratwurststand. Seit Jahren ist sie mit ihrem Manager verheiratet und hat zwei Kinder.

Eric Sindermann: Teilnehmer von "Promi Big Brother"

Der Enkel von DDR-Politiker und Volkskammer-Präsident Horst Sindermann ist bei "Promi Big Brother" dabei. Eric Sindermann ist ehemaliger Handballer und hat nach seiner Sport-Karriere ein eigenes Mode-Label gegründet: Für "Dr. Sindsen" will er offenbar noch mehr Aufmerksamkeit durch seine Show-Teilnahme erreichen. Designer Eric Sindermann ist geschieden und Vater einer Tochter.

Ina Aogo wird als VIP-Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2021 dabei sein

Bislang ist Spielerfrau Ina Aogo im Trash-TV noch nicht in Erscheinung getreten. Bei "Promi Big Brother" will die Ehefrau von Ex-Profikicker Dennis Aogo ihre Fans unterhalten. Auf Instagram folgen ihr 137.000 Follower.

Lottofee Heike Maurer zieht in den TV-Knast von "Promi Big Brother"

Von 2000 bis 2013 unterhielt Heike Maurer als Lottofee in der Sendung "Lotto am Mittwoch im ZDF". Sie ist im TV bereits länger nicht mehr in Erscheinung getreten und könnte mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2021 ihr Comeback feiern.

Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" 2021 dabei

Daniela Büchner wagt nach ihrer "Dschungelcamp"-Teilnahme das nächste Trash-Abenteuer. Die Fünffach-Mutter hat bei "Promi Big Brother" unterschrieben. 2015 lernte sie Auswanderer Jens Büchner kennen und lieben. "Goodbye Deutschland" begleitete das Paar bei ihren Plänen, den Höhen und Tiefen. 2016 kamen die Zwillinge zur Welt, 2017 folgte die Hochzeit. 2018 starb Jens Büchner an Krebs.

Der Mann mit dem Zonk: Jörg Draeger macht bei Trash-Show mit

Moderator Jörg Draeger war einer der beliebtesten Gameshow-Stars der Neunziger und zockte einst mit Kandidaten in der Show "Geh aufs Ganze" um Geld, Autos, Reisen oder um den Zonk, die in Umschlägen oder Toren versteckt waren. Jetzt wird Draeger wieder ins TV zurückkehren. Er ist bei "Promi Big Brother" dabei.

Marie Lang: Kickboxerin wagt Trash-Experiment

Die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang sucht nach ihren sportlichen Erfolgen eine neue Herausforderung. Sie ist als Kandidatin bei "Promi Big Brother" dabei und will offenbar frische Trash-Luft schnuppern. Die 1,76 Meter große und starke Sportlerin war 2018 schon in der Spielshow "Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag" und in der zweiten Staffel der Fernsehserie "4 Blocks" zu sehen.

Danny Liedtke: Der Reality-Soap-Star zieht in den Container von "Promi Big Brother"

Einer der unbekanntesten VIP-Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2021 dürfte Danny Liedtke sein. Bekannt wurde er durch die Reality-Soap "Köln 50667" und trat später auch bei "Leben.Lieben.Leipzig" auf. Kann er sich gegen die starke Konkurrenz der berühmten Trash-Stars durchsetzen?

Gitta Saxx: Jahrhundert-Playmate bei "Promi Big Brother"

Das Jahrhundert-Playmate (56) kennt sich bestens mit Formaten wie "Promi Big Brother" aus, immerhin war sie 2011 schon in der fünften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei,

Topmodel Papis Loveday ist Nachzügler bei "Promi Big Brother"

Papis Loveday fungierte bereits als Laufstegcoach bei "Germany's next Topmodel", auch bei "Promi Shopping Queen" war das internationale Topmodel bereits zu sehen.

Payton Ramolla: Influencerin neu im TV-Container

Payton Ramolla sorgt auf Instagram durch spektakuläre Turn-Videos für Aufsehen. Die Influencerin ist auch aus der Show "Pocher vs. Influencer" bekannt.

Paco Steinbeck: Antiquitätenhändler im TV-Container

Auch Paco Steinbeck wird in den Promi-Container einziehen. Den spanisch-deutschen Antiquitätenhändler kennt man aus der TV-Sendung "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" (RTL) zu sehen. Früher arbeitete der 46-Jährige unter anderem als Model.

Ist Ex-Polizist Philipp Stehler Teilnehmer bei "Promi Big Brother"?

Bekannt wurde Philipp Stehler als Kandidat bei der dritten Staffel von "Die Bachelorette". (2015) Alisa wählte ihn auf den dritten Platz. Der ehemalige Polizist hielt sich aber in der Öffentlichkeit und war 2018 auch Teilnehmer bei "Bachelor in Paradies". Aktuell ist er bei der Neuauflage von "K11" zu sehen. Seit vielen Jahren leidet er an "Colitis ulcerosa", einer chronischen Darmerkrankung, die ihn immer wieder in die Knie zwingt. Er lag deswegen auch lange Zeit im Krankenhaus.

Ist Philipp Stehler bald bei "Promi Big Brother" zu sehen? © imago/Eventpress

Dominic Harrison: Mann von Sarah Harrison bei "Promi Big Brother"?

Wie die " " berichtet soll auch Dominic Harrison bei der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel dabei sein. Der Influencer ist mit Sarah Harrison verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Auf Instagram hat der 29-Jährige über eine Million Follower.

"Goodbye Deutschland"-Star René Zierl soll auch dabei sein

Er hatte einst den Traum vom Auswandern und zog mit seiner Ex auf die Karibik-Insel Bonaire. Dabei ließ er sich von Kameras von "Goodbye Deutschland" begleitet, doch dann erkrankte er und kam zurück an die raue Ostsee. Später wanderte er nach Mallorca aus.

Titelsong von "Promi Big Brother": David Hasselhoff singt "The Passenger"

David Hasselhoff kehrt zu "Promi Big Brother" zurück – als Sänger des Titelsongs. Seine neue Single ist ein Cover des Iggy-Pop-Klassikers "The Passenger". 2013 war er selbst Kandidat bei "Promi Big Brother".

Sieg bei "Promi Big Brother": Diese Kandidaten sind die bisherigen Gewinner

2021 läuft "Promi Big Brother" bereits in der neunten Staffel. Welche Promi-Kandidaten haben die vergangenen Staffeln als Sieger verlassen?

Jenny Elvers (2013)

Aaron Troschke (2014)

David Odonkor (2015)

Ben Tewaag (2016)

Jens Hilbert (2017)

Silvia Wollny (2018)

Janine Pink (2019)

Werner Hansch (2020)

Seit Freitag, den 6. August können Fans verfolgen, welcher Teilnehmer sich dieses Mal durchsetzen wird. Hier finden Sie alle Sendetermine von "Promi Big Brother".