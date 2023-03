Privatleben von Philipp Boy: Hat der "Let's Dance"-Teilnehmer Frau und Kinder?

Phillip Boy hat in seiner Karriere schon einige sportliche Preise einheimsen können. Wird er 2023 auch bei "Let's Dance" den Titel "Dancing Star" sein eigen nennen dürfen? Was weiß man über sein Privatleben, Ehefrau und Kinder?

Als ehemaliger Kunstturner bringt Philipp Boy eine gewisse Grundsportlichkeit mit in den Wettbewerb – diese hat schon so manchem "Let's Dance"-Kandidaten zum Sieg verholfen. Doch hat der Sportler auch Rhythmusgefühl? Und hat Boy eigentlich eine Frau und Kinder?

Woher kennt man "Let's Dance"-Teilnehmer Phillip Boy?

Immerhin: Dass der Turner keine zwei linken Füße hat, konnte er bereits 2016 in der Show "Dance Dance Dance" unter Beweis stellen, die er mit seinem Partner Bene Mayr gewann. Welche Erfolge hat er sonst zu verzeichnen, und was ist über Philipp Boys Privatleben bekannt?

Hat Philipp Boy Frau und Kinder?

Philipp Boy ist vergeben – nach zehn Jahren Beziehung haben sich er und seine Frau Vivien Patzig 2019 im Spreewald das Jawort gegeben. Tochter Ophelia kam bereits 2013 zur Welt und konnte so bei der Hochzeit die Rolle des Blumenmädchens übernehmen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Philipp Boy: Turnkarriere und Verletzung

Philipp Boy wurde 1987 in Schwedt/Oder geboren und wuchs in der Uckermark auf. Noch als Jugendlicher gewann er 2004 wie auch 2005 den deutschen Jugendmeister-Titel im Mehrkampf. 2008 nahm er zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil und belegte dort mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz. 2009 brach er schließlich seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab, um sich ausschließlich auf das Turnen zu konzentrieren. Offenbar eine gute Entscheidung: 2010 holte er Silber bei den Weltmeisterschaften in Rotterdam, 2011 wurde er in Tokio erneut Vizemeister. Im selben Jahr holte er außerdem Gold bei der Europameisterschaft in Berlin.

Ein schwerer Sturz am Reck 2011 setzte seiner aktiven Karriere jedoch ein verfrühtes Ende. 2012 gab er bekannt, dass er seine Karriere als Turner beendet.

Philipp Boy: Ewige Helden und weitere TV-Auftritte

Das Ende des Turnens bedeutete jedoch auch den Start in seine TV-Karriere: Neben der Teilnahme bei "Dance Dance Dance" hatte er viele weitere TV-Auftritte. Sein sportliches Talent konnte er unter anderem in den Wettkampfshows "Ewige Helden", "Ninja Warrior Promi Special" und "RTL Turmspringen" unter Beweis stellen. Außerdem zog er in der Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" blank, um auf die Dringlichkeit der Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.