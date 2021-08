Privatleben von Olaf Scholz: Hat der Kanzlerkandidat der SPD Frau und Kinder?

In wenigen Wochen stehen Bundestagswahlen an. Für die SPD geht Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ins Rennen. Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er Kinder mit Ehefrau Britta?

17. August 2021 - 17:10 Uhr | Sven Geißelhardt