Privatleben von Jorge González: Wer ist sein neuer Freund oder ist er Single?

Schrill, bunt und extrem laut: Multitalent Jorge González ist der Paradiesvogel in der Jury von "Let's Dance". Wie tickt der lebensfrohe Kubaner? Was weiß man über sein Privatleben? Hat er einen neuen Freund?

"Hola Chicas": Wenn man diese zwei Worte hört, weiß man, dass es gleich sehr laut und schrill wird. Jorge González ist ein bunter Paradiesvogel in der deutschen TV-Landschaft. Der 53-jährige Kubaner ist bekannt für sein extrovertiertes Auftreten, seine ausgefallene Mode und vor allem für mörderische High-Heels. Bei seinen Absätzen, die locker 20 Zentimeter und höher sein können, hätten selbst Profimodels ihre Probleme beim "Chicas-Walk".

Privatleben: Was weiß man über seinen (Ex-)Partner?

Jorge hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In den sozialen Medien ist kein Bild mit ihm und seinem ehemaligen Verlobten, einem seriösen Business-Mann, zu finden.

Turtelbilder von Jorge González: Im Urlaub knutscht er einen Unbekannten

Inzwischen scheint Jorge jedoch wieder frisch verliebt zu sein. Zum Valentinstag 2022 postete er am 14. Februar ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn mit einem Unbekannten Mann beim Knutschen im Meer zeigt. Um wen es sich bei dem Mann handelt, will der "Let's Dance"-Juror wohl noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen, denn das Gesicht wurde mit Herzchen-Emojis unkenntlich gemacht. Mittlerweile sind die Aufnahmen auf seinem Account verschwunden.

Verrückte Frisuren von Jorge González: Seine Haare sind lockig

Wie in der Modewelt üblich, wird des Öfteren beim Aussehen geschummelt. Jorges glatte lange Haarpracht ist das Resultat von jeder Menge Arbeit, denn der 53-Jährige hat in Wirklichkeit eine wilde Lockenpracht auf seinem Haupt.

Bei "Let's Dance" zeigt er sich immer wieder mit verrückten Frisuren und gigantischen Haarteilen. Seine Fans feiern ihn dafür.

Jorge González wird durch GNTM berühmt

Bekannt wurde Jorge 2010 als Catwalk-Coach für Heidi Klums Modelnachwuchs bei "Germany's next Topmodel". Sein Auftreten war so schrill, dass er seitdem nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken ist. Aber der 53-jährige "Let's Dance"-Juror hat auch was im Köpfchen.

Weil er schwul ist, verlässt Jorge González 1985 Kuba

Da in Kuba Homosexualität ein absolutes Tabuthema ist, verließ Jorge sein Heimatland 1985, um in Bratislava Nuklearökologie zu studieren. "Als Kind war das eine große Last für mich, ich hatte immer zwei Ichs. Ich musste mich verstecken, durfte nicht so sein, wie ich bin", sagte er 2016 gegenüber der "Neuen Presse".

Trennung bei Jorge González und Verlobtem

Als Fidel Castro 1990 kubanische Studenten aus dem Ausland zurück nach Kuba holen will, taucht Jorge unter und geht nach Hamburg. Erst acht Jahre später darf er wieder in Kuba einreisen und seine Familie sehen. In Deutschland traf er aber auch seine große Liebe. 2006 folgte dann sogar die Verlobung. Inzwischen sollen die beiden jedoch getrennt sein.

Anmerkung bei "Let's Dance": "Ich bin Single"

In der "Let's Dance"-Folge vom 5. März 2021 machte Jorge eine pikante kleine Anmerkung, als er den isländischen, gutaussehenden Fußballer Rúrik Gíslason nach seinem Tanz bewertete. Jorge schwärmte von seinem guten Aussehen und lachte aufgeregt. Seine Jury-Kollegen Motsi Mabuse und Joachim Llmabi ermahnten ihn, er solle sich beruhigen und wieder konzentrieren. Jorge daraufhin: "Lasst mich, ich bin Single. Ich kann flirten."

"Bunte" berichtet im April 2021 ebenfalls von einer Trennung nach 25 Jahren Liebe. Das Magazin zitiert aus einem privaten Facebook-Post, den Jorges langjähriger Partner abgesetzt haben soll: "Nach vielen guten Jahren in meiner Beziehung war es Zeit, weiterzumachen und ein neues Kapitel zu öffnen: Liebe geht, Freundschaft bleibt." Doch vielleicht hat er ja seinen Traummann schon wieder gefunden...