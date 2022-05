Privatleben von Inka Bause: Ist sie Single oder hat sie einen neuen Partner?

Inka Bause (53) ist Single und nicht vergeben. Doch warum findet die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin keinen Freund? Inka Bauses Ehemann ist 2016 verstorben, ihre Beziehung mit einem Politiker ist in die Brüche gegangen. Die RTL-Moderatorin glaubt dennoch an die Liebe und erklärt, warum sie keinen Partner hat.

Knapp zehn Jahre lang war "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause mit Hendrik Bruch verheiratet. Doch selbst nach der Trennung im Jahr 2005 blieb das Verhältnis, auch durch die gemeinsame Tochter Annelie (heute 26), vertraut.

Umso schmerzhafter muss sein tragischer Suizid gewesen sein. Der Sänger und Komponist nahm sich 2016 das Leben – er litt an Depressionen.

Inka Bause: Tochter stammt aus früherer Beziehung

Bis heute war Inka Bause nicht wieder verheiratet. "Ich habe neulich mal nachgerechnet. Meine letzte Beziehung ist verdammt lange her", sagte Inka Bause im Jahr 2017 der "Bild". Die AZ weiß: 2011 zerbrach, nach drei gemeinsamen Jahren, ihre Beziehung mit "Die Linke"-Politiker Stefan Gebhardt, der mittlerweile Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt ist.

Woran liegt's? "Es ist eben schwierig in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen", sagte Bause in "Bild". Und weiter: "Ich will nicht alleine alt werden. Ich möchte zwar nicht noch mal heiraten, denn ich hatte die schönste Hochzeit meines Lebens – aber ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Meine Freunde lachen immer, aber es kann sein, dass ich meinen nächsten Mann erst im Altersheim kennenlerne."

Inka Bause ist bereit für eine neue Liebe: Sie sucht einen Mann

Inka Bause flirtet gern und sagte RTL einmal bei einem Scheunenfest: "Für mich ist mein Leben gerade wunderbar so." Ein Mann dürfte wieder in ihr Leben treten, aber eilig hat sie es nicht: "Ich habe genug Freunde und Familie, die mit mir ins Theater oder ins Kino gehen."

Das hat sich in der Corona-Krise allerdings geändert, wie sie 2020 im Gespräch mit " " erzählt: "Solche Lockdown-Zeiten funktionieren nicht alleine, man kommt nicht alleine klar. Man braucht den Partner zu Hause, weil man kaum andere Personen sehen kann." Deshalb wünsche sie sich jetzt auch wieder einen Mann in ihrem Leben: "Ich habe Sehnsucht nach dem richtigen Partner an meiner Seite."

Inka Bause moderiert auch im Radio

Viele Fans kennen Inka Bause hauptsächlich als Moderatorin von "Bauer sucht Frau". Die 53-Jährige ist seit November 2020 auch im Radio zu hören. Bei "Schlager Radio B2" moderiert sie die Sendung "Inkas Abend". "Obwohl ich sehr gut in die Studio-Technik eingewiesen worden bin, hoffe ich, dass ich keinen Fehler mache", sagte einst über ihre Show. "So viele Knöpfe und Regler, da muss ich mich noch erst herantasten." Seit August 2021 präsentiert sie im "Schlager Radio" immer samstags "Die Inka Bause Show".