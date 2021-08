Privatleben von Eric Sindermann: Hat der Politiker-Enkel eine Freundin?

Im Reality-Fernsehen ist Eric Sindermann noch ein neues Gesicht, könnte bald aber richtig durchstarten. Was ist über ihn bekannt? Wie tickt er privat? Wer ist sein berühmter Großvater? Hat er eine Freundin?

Trash-TV-Fans sollten sich den Namen Eric Sindermann unbedingt merken. Auch wenn er bislang nur in zwei Shows in Erscheinung getreten ist, könnte er eine Karriere im Reality-Fernsehen starten. Dabei hat er bereits eine erfolgreiche Laufbahn als Profisportler absolviert.

Handballer Eric Sindermann: Für diese Vereine stand er auf dem Platz

Eigentlich war es Eric Sindermanns großer Traum, in der Bundesliga Handball zu spielen. Er stand unter anderem für ASV-Hamm, SV Anhalt Bernburg und HSV Bad Blankenburg auf dem Platz, wurde Torschützenkönig in der NOHV-Liga (höchste Jugendklasse) und stellte in der 3. Liga in nur einem Spiel mit 19 Toren einen Saisonrekord auf.

Allerdings sorgte Eric Sindermann mit seinem Verhalten abseits der Halle für zahlreiche Negativschlagzeilen. Er legte sich mit Trainern und Spielern an, verletzte einen Zuschauer mit einem Ball und Verträge wurden aufgrund ungebührlichen Verhaltens gekündigt. " Ich ging feiern, trank zu viel, bekam Stress mit einem Lkw-Fahrer und pöbelte auf einer Sportlergala vor Journalisten betrunken gegen Trainer und Mitspieler", sagte er 2020 in einem Interview mit " ". 2014 hängte er seine sportliche Karriere an den Nagel.

Modedesigner unter "Dr. Sindsen": Für diese Promis entwirft er Kollektionen

Nach seiner Laufbahn als Handballer absolvierte Eric Sindermann eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und gründete 2017 sein Modelabel "Dr. Sindsen". Mit seiner Kleidung wurde er schnell erfolgreich und arbeitete sogar mit Harald Glööckler zusammen. "Ich schickte ihm eine Facebook-Nachricht nach der anderen und am Vatertag 2019 klingelte mein Telefon. Harald Glööckler, der mir erklärte, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte. Der schönste Tag meines Lebens."

Eric Sindermann und Harald Glööckler bei der "Release Party Dr. Sindsen Pompöös" in Berlin. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Mittlerweile hat er mehrere prominente Kooperationspartner dazugewinnen können. Aktuell arbeitet Eric Sindermann mit Claudia Effenberg zusammen.

Eric Sindermann, der "Ex on the Beach"-Star: Für diese TV-Shows stand er vor der Kamera

Für Eric Sindermann schien die Sportler- und Designer-Karriere offenbar nicht ausgereicht zu haben. Er sucht vermehrt das Rampenlicht im deutschen Reality-Fernsehen und stand bereits für die Soap "Berlin - Tag & Nacht" vor der Kamera. Seinen bislang größten Auftritt hatte er als Teilnehmer der Kuppel-Show "Ex on the Beach", wo er die große Liebe suchte.

In Zukunft könnte er in weiteren Trash-Formaten auftauchen, denn der 33-Jährige arbeitet hart an seiner TV-Kariere, wie er im Juli 2021 " " verriet: "Ich habe fünf Jahre dafür gekämpft und es ist ein harter Weg, als potenzieller Teilnehmer die Produktion zu überzeugen."

Eric Sindermann, der Playboy: Hat er eine Freundin und Kinder?

Bei "Ex on the Beach" wollte Eric Sindermann eigentlich seine Ex Tara Tabitha zurückgewinnen. Geklappt hat es allerdings nicht, denn er wurde von ihr aus der Show geworfen.

Ob er aktuell eine Freundin hat, ist nicht bekannt. Allerdings scheint er genug von bedeutungslosem Sex zu haben, wie er im Mai 2021 gegenüber " " erklärte: "Ich habe mittlerweile über 500 Frauen in meinem Leben gehabt, und nach jedem weiteren One-Night-Stand fühle ich mich irgendwie leerer."

Mit Ex-Frau Nadine hat der TV-Star eine Tochter. Bei "Promi Big Brother" 2021 verriet er allerdings, dass er nicht viel Kontakt zu seinem Kind habe.

Eric Sindermann, der Politiker-Enkel: Wer war sein berühmter Großvater?

Eric Sindermann ist aber nicht das einzige Mitglied seiner Familie, das in der Öffentlichkeit bekannt ist. Sein Vater Thomas war in der DDR ehemaliger Leiter der Mordkommission Berlin. Onkel Peter war als Schauspieler tätig und stand bis zu seinem Tod 1971 für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera.

Am bekanntesten dürfte allerdings der Großvater von Eric Sindermann sein. Horst Sindermann war SED-Politiker, von 1973 bis 1976 Vorsitzender des Ministerrates der DDR und von 1976 bis 1989 Präsident der Volkskammer.

Eric Sindermann, der "Promi Big Brother"-Star: Er ist in der neuen Staffel 2021 dabei

Eric Sindermann hat bereits einen neuen Job im Trash-TV ergattert. Er gehört zum neuen Cast von "Promi Big Brother" 2021.