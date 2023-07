Prinzessin Kate weint: Was hinter ihren öffentlichen Tränen steckt

Normalerweise lassen Royals in der Öffentlichkeit nur selten ihren Emotionen freien Lauf, doch bei einem Auftritt kamen Prinzessin Kate am Wochenende die Tränen. Warum musste die zukünftige Königin weinen?

Wer die königliche Familie bei öffentlichen Auftritten beobachtet, dürfte bemerkt haben, dass sich die Royals mit übermäßig gefühlsbetonten Aussetzern in der Regel zurückhalten. Die meisten älteren Fans dürften noch die Szenen in Erinnerung haben, als Prinz William und Prinz Harry mit gesenkten Köpfen, aber ohne eine Träne zu vergießen, hinter dem Sarg ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana marschierten. Umso ungewöhnlicher, dass nun ausgerechnet Prinzessin Kate bei einem Termin die Emotionen so deutlich zeugte. Warum weinte die 41-Jährige in der Öffentlichkeit?

Grund für Tränen bei Prinzessin Kate: Deshalb weinte sie in Wimbledon

In Wimbledon strahlte Prinzessin Kate mit ihren glamourösen Outfits und ihrer guten Laune. Am Samstag (15. Juli) änderte sich ihre Stimmung allerdings, als es im finalen Tennis-Match zwischen der Tunesierin Ons Jabeur und der Tschechin Marketa Vondrousova zum entscheidenden Moment kam. Vonrousova konnte sich gegen ihre Konkurrentin durchsetzen und das legendäre Turnier gewinnen. Für Jabeur war es eine herbe Niederlage, denn sie wäre die erste afrikanische und arabische Frau gewesen, die den begehrten Grand-Slam-Titel gewonnen hätte.

Umarmung nach Niederlage: Prinzessin Kate tröstet Wimbledon-Verliererin

Bei der Verliererin flossen verständlicherweise einige Tränen, die auch Kate für einen kurzen Moment zum Weinen brachten. Offenbar hatte die Ehefrau von Prinz William mit Ons Jabeur mitgefiebert und hätte einen Sieg der 28-Jährigen gefeiert. Nach der Niederlage gab es für die Tunesierin ein kleines Trostpflaster, denn die Prinzessin von Wales tröstete sie höchstpersönlich und nahm sie sogar in den Arm.

Prinzessin Kate tröstet die Tennisspielerin Ons Jabeur, nachdem diese das Finale von Wimbledon verloren hat. © IMAGO / Shutterstock

Beide Tennisprofis bekamen im Anschluss von Prinzessin Kate Trophäen verliehen. Auf dem Instagram-Kanal des britischen Thronfolgerpaares würdigten Prinz William und seine Ehefrau die Spielerinnen. Marketa Vondrousova wurde für ihre Leistungen gelobt, Ons Jabeur bekam Trost zugesprochen: "Sie können auf dieses Turnier stolz sein."