Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry mit 80 Jahren: Künstliche Intelligenz lässt Royals altern

Das Thema Künstliche Intelligenz wird vor allem in der Medienbranche immer relevanter und auch heiß diskutiert. Nicht nur Texte, auch Bilder können durch das technische Hilfsmittel erstellt werden. Die AZ hat die jüngere Generation der europäischen Royals mittels KI altern lassen – das Ergebnis erstaunt.

midjourney 31 So könnten die Royals im Alter von 80 Jahren aussehen.

Queen Elizabeth und Prinz Philip, König Juan Carlos und Königin Sophia, Königin Beatrix, Fürst Rainier – lange Zeit waren die Throne der europäischen Adelshäuser mit der alten Generation der Royals besetzt. Inzwischen ist die jüngere Generation am Start, und auch deren Kinder geraten mehr in den Fokus der Öffentlichkeit.

Die Palast-"Youngsters" sind aber schon nicht mehr unbedingt in ihrer wilden Jugend, heuer feierte Herzogin Meghan ihren 42. Geburtstag. Die Gesichter strahlen trotzdem meist frisch und beinahe faltenfrei in die Kameras der Weltpresse. Wie würden die jungen Royals im Alter von 80 Jahren aussehen? Die AZ hat für eine mögliche Antwort ein technisches Hilfsmittel eingesetzt.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz: AZ lässt Royals alt aussehen

Künstliche Intelligenz, kurz KI genannt, kommt immer mehr zum Einsatz. Tools wie "ChatGPT" und "OpenAI" analysieren Millionen von Daten und können darauf basierend vollständige Texte verfassen. Auch in der Bildsprache können komplexe Algorithmen dazu genutzt werden, um aus vielen verschiedenen Quellen ein neues Bild zu erstellen – wie diverse "Was wäre wenn..."-Szenarien oder Ausblicke in eine mögliche Zukunft.

Das Erscheinungsbild von prominenten Personen kann ebenso realistisch verändert werden. Die AZ hat mithilfe von "Midjourney", einer KI, die in der Lage sein soll, Kunst zu erschaffen, das Antlitz von Royals wie Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry künstlich altern lassen.

Im Alter von 80 Jahren: Herzogin Meghan sieht natürlich gealtert aus

Die Ergebnisse der neu erstellten Bilder ist erstaunlich und belustigend – teilweise aber auch gruselig realistisch. So schaut Herzogin Meghan aus, wie eine natürlich gealterte (zumindest so weit das in Hollywood möglich ist) Version ihrer selbst. Mit dabei ist aber auch ein bisschen die Haltung und der Ausdruck von Queen Elizabeth.

Herzogin Meghan mithilfe der Künstlichen Intelligenz auf 80 Jahre gealtert. © midjourney

Ihr Schwager Prinz William hingegen konnte trotz mehrfacher Versuche von der KI nicht wirklich getroffen werden. In den Bildern schaut er aus wie eine Kopie seines Vaters König Charles. Das zeigt, dass auch eine Künstliche Intelligenz nicht alles kann – zumindest noch nicht.

Prinz William mithilfe der Künstlichen Intelligenz auf 80 Jahre gealtert. © midjourney

Welche weiteren Mitglieder der europäischen Königshäuser künstliche älter gemacht wurden, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.