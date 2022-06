Prinz William: So viel Spaß hat er am Vatertag

In Großbritannien wird heute Vatertag gefeiert. Der Palast veröffentlichte dazu auch ein neues Bild von Prinz William und seinen Kindern.

In Großbritannien fällt der Vatertag auf den heutigen Sonntag (19. Juni). von Prinz William (39) und seinen drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) veröffentlicht.

Die vier Royals scheinen darauf eine Menge Spaß zu haben. Der Herzog von Cambridge und seine drei Kinder lachen in die Kamera. Charlotte und George sitzen je an einer Seite des zukünftigen Königs, Louis hat auf den Schultern seines Vaters Platz genommen. Zu dem Schnappschuss, der aus dem Urlaub der Familie in Jordanien im letzten Herbst stammen soll, heißt es: "Wir wünschen heute Vätern und Großvätern auf der ganzen Welt einen schönen Vatertag!"

40. Geburtstag steht an

Nicht auf dem Bild zu sehen ist Prinz Williams Frau, Herzogin Kate (40). Mit der Mutter seiner drei Kinder ist er seit 2011 verheiratet. Die Familie wird bald auch noch mehr zu feiern haben. Prinz William wird am 21. Juni 40 Jahre alt.

