Prinz Philip muss bis nächste Woche im Krankenhaus bleiben

Prinz Philip wird wohl auch über das Wochenende im Krankenhaus bleiben. Angeblich bereitet sich Prinz Harry in den USA bereits darauf vor, nach Großbritannien zu reisen, um seinen Großvater zu besuchen.

Prinz Philip (99) bleibt offenbar weiter im Krankenhaus. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) wird britischen Medienberichten zufolge auch das Wochenende im "King Edward VII's Hospital" verbringen. Der Herzog von Edinburgh ist seit Dienstag in der Privatklinik in London - laut Palast eine "Vorsichtsmaßnahme" - und soll sich dort für mehrere Tage unter Beobachtung der Ärzte erholen. Der 99-Jährige hatte sich zuvor angeblich mehrere Tage lang unwohl gefühlt, heißt es.

Besucher kann Prinz Philip wegen der Corona-Pandemie nicht empfangen. Eine Situation, die er gelassen hinnehme, : Er wisse, dass alle an ihn denken und für ihn beten. Der Herzog befinde sich seit einem Jahr in Corona-Isolation und sei daher an alle möglichen Einschränkungen gewohnt. "Er konnte seine Familie im vergangenen Jahr kaum sehen. Er weiß nur zu gut, dass viele Leute Schlimmeres durchgemacht haben als er."

Kommt Prinz Harry nach Großbritannien?

Prinz Philip und die Queen haben sich wegen der Corona-Pandemie auf Schloss Windsor zurückgezogen. Im Januar dieses Jahres hatten sie eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Der Krankenhausaufenthalt nun soll nicht in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stehen, heißt es aus dem Palast.

Prinz Harry (36), der seit etwa einem Jahr mit seiner Frau, Herzogin Meghan (39), und Söhnchen Archie (1) in den USA lebt, plant unterdessen angeblich, im Notfall nach Großbritannien zu kommen. Harry werde über den Gesundheitszustand seines Großvaters "regelmäßig" informiert. Der Herzog von Sussex soll bereits Vorkehrungen getroffen haben, um mit einem Privatjet anzureisen, sollte sich Prinz Philips Zustand verschlechtern. Der 36-Jährige habe sich in seinem kalifornischen Anwesen bereits in Isolation begeben, um sicherzustellen, dass er notfalls sofort fliegen kann.

Bei der Ausreise aus den USA sowie der Einreise werde Harry voraussichtlich einen Corona-Test machen, berichtet das Blatt. Ob seine Frau Meghan, die mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist, mit ihm reisen würde, ist nicht bekannt.