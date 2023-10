Prinz Ludwig von Bayern feierte knallenden Abschied von der Wiesn in München

Royaler Besuch beim feierlichen Wiesn-Abschied. Prinz Ludwig von Bayern und seine Ehefrau Sophie-Alexandra schauten am letzten Tag des Oktoberfests zum Böllerschießen unter der Bavaria vorbei.

Mit dem Tag der Deutschen Einheit ist auch das Ende der Wiesn gekommen – und die verabschiedet sich mit einem Knall! Das traditionelle Böllerschießen fand auch heuer wieder vor der Bavaria statt. Royalen Besuch gab es dabei auch! Prinz Ludwig von Bayern schaute sich das Spektakel zusammen mit Ehefrau Sophie-Alexandra auf dem Oktoberfest an.

Wiesn 2023: Prinz Ludwig von Bayern beim Böllerschießen unter der Bavaria

An die 60 männliche und weiblich Böllerschützen in Tracht formierten sich auch am letzten Wiesntag 2023 um Punkt 12 Uhr auf den Treppenstufen unterhalb der Bavaria. Das Spektakel, bei dem Schüsse mit Schwarzpulver in die Luft gefeuert werden ist eine langjährige Oktoberfest-Tradition. Musikalisch untermalt wird das Ganze von einer Blaskapelle.

Mittlerweile Tradition auf der Wiesn: Böllerschützen unterhalb der Bavaria. © BrauerPhotos/A.Schulze

Die wurde heuer von Hubert Aiwanger dirigiert. Auch CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl und Münchens 3. Bürgermeister Verena Dietl von der SPD waren vor Ort. Und royal wurde es zum feierlichen Abschluss auch noch mal. Prinz Ludwig schaute zusammen mit Ehefrau Sophie-Alexandra auf der Theresienwiese vorbei.

Hubert Aiwanger dirigiert beim feierlichen Abschluss mit Siegerehrung beim Oktoberfest-Landesschießen des Bayerischen Sportschützenbundes unter der Bavaria. © BrauerPhotos/A.Schulze

Der Wittelsbacher gab seiner niederländisch-kanadischen Partnerin im Frühling das Ja-Wort in der Münchner Theatinerkirche. Fünf Monate zuvor wurde das Paar bereits standesamtlich getraut.

Prinz Luitpold meidet das Oktoberfest in München

Nicht auf der Wiesn zu sehen war Prinz Luitpold von Bayern. Im Interview mit der AZ verriet der Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., dass er das Oktoberfest eher meide. Grund dafür seien die Veränderungen der letzten Jahre und das "Faschingsgefühl", das sich in den Bierzelten voller Touristen und Ami-Schlagern einstelle.

Sein Sohn, Prinz Ludwig, scheint da entspannter zu sein. Der 41-Jährige war bereits zum BR-Frühschoppen mit Caro Matzko auf dem Oktoberfest und erfuhr dort auch einige pikante Details über die Vergangenheit der Moderatorin als Go-Go-Tänzerin.

Ein bewegtes Jahr für die Wittelsbacher

Für die Wittelsbacher war das Jahr 2023 voller spannender Ereignisse. Neben der Hochzeit stand noch ein weiteres großes Fest an: Herzog Franz, das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, feierte seinen 90. Geburtstag – und outete sich offiziell, als er seinen Lebensgefährten Thomas Greinwald während einer Veranstaltung in der LMU auf die Bühne bat.