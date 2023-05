Prinz Ludwig von Bayern: Ablauf der königlichen Hochzeit am Odeonsplatz bekannt

Eine königliche Hochzeit mitten in München! So groß wie bei den Engländern werden die Feierlichkeiten zu Prinz Ludwigs Trauung zwar nicht, den Münchnern soll allerdings auch einiges geboten werden. Was Sie zu dem Fest und zur Hochzeit des Wittelsbachers wissen sollten.

Die Briten haben einen neuen König, für Bayern gibt es eine Prinzessin. Zumindest in der Theorie. Die Monarchie wurde in Bayern 1918 abgeschafft, die bayerische Königsfamilie besteht aber bis heute fort. Jetzt wird sie sogar noch größer: Am 20. Mai heiratet Prinz Ludwig seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink. Das Paar wird um 10 Uhr in der Theatinerkirche von Kardinal Reinhard Marx getraut. Chor und Orchester intonieren die Nikolai-Messe von Joseph Haydn.

Hochzeit in München: Prinz Ludwig von Bayern heiratet Sophie-Alexandra Evekink

"Der Stammbaum drückt ein bisschen", wird Prinz Ludwig vom BR zitiert. "Das Wichtigste ist, wenn man in eine Ehe geht, muss man sich auch seine eigene Rüstung darum bauen, dass man darin dann auch wirklich seine Privatsphäre hat, in der man auch nicht gestört wird."

Für seine Hochzeit drückt der Wittelsbacher, der sonst großen Wert auf seine Privatsphäre legt, noch mal ein Auge zu: "Diese Hochzeit wird größer stattfinden, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte, und wir werden die Öffentlichkeit ein bisschen daran teilhaben lassen, zumindest dort, wo es sich eignet."

Geheiratet wird daher auch im Herzen Münchens. Die Trauung findet mit 500 Gästen in der Theatinerkirche am Odeonsplatz statt und wird von Kardinal Reinhard Marx durchgeführt. Ministerpräsident Markus Söder wird auch anwesend sein.

Ludwigs Herz schlägt für die Theatinerkirche: Kardinal Reinhard Marx traut

Die Wahl Theatinerkirche war für den Prinzen eine Herzenssache: "Bayern hat eine unglaubliche Auswahl an wunderschönen Kirchen, besonders Barockkirchen, und viele davon haben auch einen direkten Wittelsbacher Bezug, deswegen hätten wir als Brautpaar schon die Wahl gehabt. Am Schluss sollte man wirklich die Entscheidung, wo man heiratet, ein bisschen auch aus dem Herzen treffen, und es ist die Theatinerkirche geworden."

Der Wittelsbacher erklärt: "Es ist auch eine Kirche, in die ich sehr gerne und sehr oft hingehe. Die machen ein wunderschönes lateinisches Hochamt jeden Sonntag und die Musik ist großartig."

Ein Volksfest auf dem Odeonsplatz

Unter den Hochzeitsgästen werden auch 200 Trachtler sein. Die wollen nicht nur für Folklore stehen, sondern auch bei der Trauung dabei sein. Die Theatinerkirche wird damit wohl bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Laut BR ist Pater Robert Mehlhart, Leiter der Vokalkapelle in der Theatinerkirche, zuversichtlich, dass man alle Gäste unter bekommt: "Wir bestuhlen gut auf, und es werden sicher in den Seitenkapellen Leute stehen, die sehen dann zwar nichts mehr, aber dabei sein ist alles!"

Die Trachtler haben allerdings noch mehr vor: Vor der Trauung soll auf dem Odeonsplatz eine Art Volksfest "für alle" machen.

Hochzeit von Prinz Ludwig von Bayern: Musik stand schon früh fest

Um die musikalische Begleitung kümmert sich Pater Mehlhart. Die Absprache zu den Liedern gab es schon recht früh, wie der BR berichtet: "Beispielsweise 'Von guten Mächten wunderbar geborgen', ein berühmter und berührender Text, geschrieben von Dietrich Bonhoeffer, Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Auch etwas Modernes sollte dabei sein – 'Nimm, oh Herr, die Gaben' – mit der Melodie von Andrew Lloyd Webber."

Pater Robert Mehlhart verrät dem BR außerdem: "Natürlich auch das festliche Bayerisch-Österreichische, die Nicolaimesse von Haydn, die so einen eleganten, prachtvollen Duktus in die Kirche reinbringt." Für die anwesenden Trachtler habe der Pater extra einen Andachtsjodler geschrieben.

Hochzeit von Prinz Ludwig: So sehen die Münchner das Brautpaar

Interessierte Zuschauer können das Programm vor der Kirche miterleben. Von 8.30 bis 10 Uhr werden Abordnungen Bayerischer Gebirgsschützen- und Trachtenvereine sowie Blumenkinder aus allen bayerischen Regierungsbezirken ein Spalier für die ankommenden Gäste bilden. Der Auszug des Brautpaares ist um 11.30 Uhr.

Keine Hochzeitsgeschenke für das Brautpaar

Anstelle von Geschenken bitten der bodenständige Prinz und seine Zukünftige um Spenden für den Nymphenburger Hilfsverein. Prinz Ludwig ist Vorsitzender des Vereins, der weltweit humanitäre Arbeit und Entwicklungshilfe fördert.

Gegenüber dem BR erklärt Prinz Ludwig: "Wer nobel ist, entscheidet, wie ein anderer einen Menschen empfindet, wie er auftritt. Ich würde sagen, jeder hat die Aufgabe die Sachen, die ihm in den Weg gelegt sind, so gut wie möglich zu machen. Wenn man das in einer besonders guten und eleganten Weise macht, dann empfinden das andere Menschen als nobel, vor allem wenn man es schafft, menschliche Werte, Herzlichkeit und so etwas reinzubringen. Das sollte jeder Mensch versuchen, in jeder Lebenslage. Ob es mir besonders gut gelingt, daran wag ich zu zweifeln. Da gibt es Menschen, die können das sehr viel besser."

Kein Auftritt wie in London

Wer einen Blick auf die englischen Royals wirft, weiß, dass Kutschen das perfekte Gefährt für jeden königlichen Anlass sind – ganz egal ob Hochzeit oder Krönung. Bei dem bayerischen Prinzen läuft auch die Fahrt zur Kirche etwas bodenständiger ab. Wie genau das Paar zur Kirche kommt, ist noch nicht bekannt, die Kutsche ist aber auf jeden Fall raus, wie Prinz Ludwig dem BR verrät: "Wir sind hier nicht in London. Wenn man sich für Kutschen interessiert, dann sollte man auf jeden Fall mal nach Schloss Nymphenburg kommen und ins Marstallmuseum gehen. Da gibt es hervorragende Kutschen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir werden keine davon auspacken und damit zur Kirche zu fahren, das wäre nicht zeitgemäß."

Ein bisschen königlich wird es für das Brautpaar dann aber doch. Die Feier nach der Trauung findet auf Schloss Nymphenburg statt. Herzog Franz von Bayern, Oberhaupt der Wittelsbacher und Großonkel des Bräutigams, richtet den Empfang aus.

Freundin und Verlobte von Prinz Ludwig: Das ist Sophie-Alexandra Evekink

Die Zukünftige von Prinz Ludwig heißt Sophie-Alexandra Evekink. Die 32-Jährige ist niederländisch-kanadische Doppelstaatsbürgerin und promovierte an der Universität Oxford im Fach Kriminologie mit dem Schwerpunkt Gerechtigkeit für Opfer von sexueller Gewalt in Konflikten. In der Vergangenheit arbeitete sie für die Weltgesundheitsorganisation in Genf und für die Vereinten Nationen in New York.

Damit passt sie hervorragend zu dem bayerischen Prinzen, der seit vielen Jahren aktiv in der Entwicklungshilfe in Afrika tätig ist. Auch wenn sich der Lebensmittelpunkt des 40-Jährigen jetzt nach Bayern verschiebt, will er seine Projekte weiter vorantreiben.

Prinz Ludwigs Vater Prinz Luitpold freut sich auf Familienzuwachs

Prinz Ludwigs Vater, Prinz Luitpold, freut sich schon sehr auf das neue Familienmitglied – und auf Nachwuchs: "Ludwig hat eine gute Wahl getroffen. Meine zukünftige Schwiegertochter ist eine sehr intelligente und gebildete Frau. Ich hoffe, dass sie bald eine Familie gründen. Es ist sehr erfreulich, dass Ludwig jetzt wieder mehr in Bayern ist", erklärt der 71-Jährige gegenüber der "Bild".

Hier können Sie die Wittelsbacher Hochzeit im TV sehen

Ein Bericht über die Hochzeit von Prinz Ludwig und seiner Sophie-Alexandra wird am 20. Mai von 19 bis 19.30 Uhr im BR ausgestrahlt.

König Ludwig III.: Wie ist Prinz Ludwig mit "Kini" verwandt?

Ludwig Prinz von Bayern ist der älteste Sohn von Luitpold Prinz von Bayern. Insgesamt hat Ludwig vier Geschwister (zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Brüder).

Luitpold Prinz von Bayern ist der Urenkel von König Ludwig III. von Bayern. "Kini" ist der Urgroßvater des 72-Jährigen (von der Seite des Vaters als auch von der Seite der Mutter, da seine Großväter Brüder waren.) Damit ist Ludwig Prinz von Bayern der Ururenkel von Ludwig III., dem letzten König des Königreichs Bayern.