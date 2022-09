Prinz Harry und Herzogin Meghan: Sommerlicher Look in Düsseldorf

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind für einen kurzen Besuch nach Deutschland gekommen. In Düsseldorf präsentierten sie sich in einem sommerlichen Look.

Mit einem strahlenden Lächeln und einem Spätsommer-Look zeigten sich Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (37) bei ihrer Ankunft in Düsseldorf. Hand in Hand liefen die royalen Besucher über den roten Teppich an ihren Fans vorbei zum Rathaus, um den Countdown für die Invictus Games zu starten. Die von Prinz Harry initiierte paralympische Sportveranstaltung findet kommendes Jahr in der Stadt am Rhein statt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Meghan kam in einem eleganten Outfit nach Düsseldorf. Sie präsentiert sich in einem cremefarbenen Neckholder-Oberteil, umgerechnet etwa 280 Euro kostet und vom Label der Designerin Anine Bing stammt. Dazu kombinierte sie eine beigefarbene, weite Hose von Brandon Maxwell für etwa 1200 Euro und weiße, spitze Pumps.

Ihr Make-up hielt Herzogin Meghan natürlich, ihre dunklen Haare hatte sie zu einem tiefen Dutt zusammengesteckt. Prinz Harry erschien in Düsseldorf in einem hellgrauen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug.

In Manchester strahlte Meghan in Rot

Bereits am Montag begeisterte Meghan in Manchester mit einem stilsicheren Auftritt: Beim "One Young World Summit"-Kongress erschien sie in einem korallenroten Zweiteiler. Die hochgeschlossene Bluse von Another Tomorrow kombinierte sie mit einer passenden weiten Hose der Luxusmarke in der gleichen Farbe. Rote Pumps von Aquazzura vervollständigten das unifarbene Outfit.

Die beiden Royals, die 2020 in die USA gezogen sind, haben auf ihrer kurzen Europareise einen straffen Zeitplan: Nach ihrem Besuch in Düsseldorf reisen sie zurück ins Vereinigte Königreich: Am Donnerstag finden in London die WellChild Awards statt. Es ist das erste Mal seit den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) im Juni, dass Harry und Meghan die Heimat des Royals besuchen.