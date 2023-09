Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern bei Beyoncé-Konzert

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben einen besonderen Ausflug unternommen. Zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland feierten sie mit Beyoncé. War der gemeinsame Abend eine Geburtstagsüberraschung?

Beyoncé (41) hat offenbar auch große Fans unter den Royals. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) haben am Freitagabend US-Medienberichten zufolge eine Show der "Renaissance"-Welttournee im SoFi Stadium in Kalifornien besucht. Auch auf der Plattform X (früher Twitter) gibt es Beiträge mit Schnappschüssen, die die prominenten Gäste zeigen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex schienen das Konzert demnach von einem abgeschirmten Bereich aus zu genießen. Auch Meghans Mutter Doria Ragland ist auf einem Bild zu sehen. Feierten die drei deren Geburtstag? Ragland ist gerade 67 Jahre alt geworden.

Silber-Outfits für Beyoncé

, hatte sich Beyoncé von ihren Fans gewünscht, dass diese in silbernen Outfits erscheinen. Das scheinen auch die Royals beherzigt zu haben. Meghan trug demnach einen silbernen Bleistiftrock mit Pailletten und ein weißes Oberteil. Harry soll eine silberne Jacke über einem grauen Hemd und einer hellen Hose getragen haben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, Eltern von Archie (4) und Lilibet (2), leben seit 2020 im kalifornischen Montecito. Zuvor waren sie als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten. In den kommenden Tagen wird das Paar aber wieder nach Europa reisen - und gemeinsam auch in Deutschland auftreten.

Harry und Meghan kommen nach Deutschland

Am 7. September finden in Prinz Harrys britischer Heimat die WellChild Awards statt. Geplant ist, dass er dort einen der Preise überreicht und eine Rede hält. Keine 48 Stunden nach den WellChild Awards steigt in Düsseldorf dann die Auftaktzeremonie der Invictus Games. Diese werde Harry, ebenso wie den gesamten UK-Trip, noch ohne seine Frau angehen, heißt es. Herzogin Meghan soll zu einem noch nicht genau mitgeteilten Termin - wohl zwei Tage nach Prinz Harry - direkt aus dem USA anreisen und eine wichtige Rolle bei der Abschlussfeier in Düsseldorf am 16. September spielen.