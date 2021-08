"Prince Charming" Kim Tränka: Ist der schwule Bachelor mit dem Gewinner noch zusammen?

Kim Tränka ist der neue schwule Bachelor bei "Prince Charming". Wie tickt er privat? Was weiß man über seine Ex-Partner? Warum sucht er im TV nach der großen Liebe? Hat er in der Show einen Freund gefunden?

Kim Tränka ist der neue schwule Bachelor in der dritten Staffel "Prince Charming".

Nach Nicolas Puschmann und Alexander Schäfer wird jetzt Kim Tränka bei "Prince Charming" von schwulen Männern umgarnt. Ob er in der Dating-Show auch einen Freund finden wird? Das ist bislang zur neuen Staffel "Prince Charming" bekannt.

Alter, Herkunft, Job: Wer ist "Prince Charming" Kim Tränka?

Vom äußerlichen Look unterscheidet sich Kim Tränka stark von seinen beiden Gay-Bachelor-Vorgängern. Während Nicolas Puschmann und Alexander Schäfer als aalglatte Schönlinge inszeniert wurden, verkörpert der neue "Prince Charming" mit seiner langen blonden Mähne eher den Typ "Surferboy".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kim Tränka ist 31 Jahre alt, stammt aus Bremen und arbeitet als Automobilkaufmann. Laut RTL-Informationen hat er sich schon seit seiner Jugend für Sport begeistert. Neben dem Turnen und Reiten tanzte er neun Jahre Lateinformation und schaffte es sogar in der Bundesliga.

Ex-Freund von Kim Tränka ist Tanztrainer

Über das Liebesleben vom neuen "Prince Charming" ist wenig bekannt. Auf Instagram hat er keine Pärchenfotos mit einem ehemaligen Partner gepostet. Ein Detail über einen Ex-Freund hat Kim Tränka trotzdem verraten. Als er 23 Jahre alt war, führte er eine Beziehung mit seinem damaligen Tanztrainer.

Prince Charming Staffel 3: Wann startet die Männer-Suche?

Fans des schwulen Dating-Formats fiebern dem Start der dritten Staffel "Prince Charming" bereits entgegen. Nach AZ-Informationen begann der Dreh auf Kreta Ende April. Die Produktion ist inzwischen längst abgeschlossen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der Starttermin von "Prince Charming" 2021 wurde bereits bekannt gegeben: Am 17. August startet die Liebessuche von Kim Tränka auf dem Streaming-Dienst TVNow. Wann die Folgen im TV ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.

Ist "Prince Charming" Kim Tränka noch mit dem Gewinner zusammen?

Gedreht wurde, wie in den vergangenen Staffeln erneut auf der griechischen Insel Kreta. Die Kandidaten, die um das Herz von Kim Tränka kämpfen, wurden bislang nicht enthüllt. Auch der Gewinner ist noch nicht offiziell bekannt. Sollte "Prince Charming" Kim in der Show tatsächlich einen Partner gefunden haben, so müssen sie sich bis zur Ausstrahlung des Finales vor der Öffentlichkeit verstecken.

Kim Tränka zeigt sich nackt auf Instagram

In den sozialen Medien ist Kim Tränke momentan noch weit entfernt vom Influencer-Status. Vor Start der neuen "Prince Charming"-Staffel folgen dem 31-Jährigen "nur" 8.115 Fans (Stand 16. August 2021). Das dürfte sich aber bald ändern, denn auch Nicolas Puschmann (107.000 Follower) und Alex Schäfer (49.800 Follower) sind nach ihren TV-Auftritten durchgestartet.

Aber auch die freizügigen Bilder von Kim dürften ihm den ein oder anderen neuen Bewunderer bescheren. Auf einigen Fotos zeigt er sich komplett nackt:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Deshalb sucht Kim Tränka bei "Prince Charming" nach der großen Liebe

Mit RTL hat Kim Tränka über die Gründe gesprochen, warum er im TV nach einem Partner sucht. "Ich möchte einfach mal nicht 'vorbelastet' sein. Durch Social Media- oder Dating-Profile bildet man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen ist oftmals die gleiche", erklärt er seine Teilnahme an "Prince Charming".

Deshalb möchte er in der Dating-Show seinen Traummann finden, wie er weiter sagt: "Bei 'Prince Charming' sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen."