Pleite: Alfons Schuhbeck hat wohl Privat-Insolvenz angemeldet

Nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung kommt jetzt ans Licht: Alfons Schuhbeck soll Privat-Insolvenz angemeldet haben.

Im Oktober wurde Alfons Schuhbeck zu einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Nun kommt es für den Starkoch noch dicker: Laut " " soll er offiziell pleite sein.

Wie die Zeitung berichtet, hat Alfons Schuhbeck Privat-Insolvenz anmelden müssen. Im letzten Jahr war er wegen Steuerhinterziehung von etwa 2,3 Millionen Euro zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er ging in Revision, diese hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe im Juni jedoch abgelehnt. Nun muss er die Strafe bald antreten.

Alfons Schuhbeck konnte Forderungen nicht begleichen

Der Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann schildert der Zeitung die Sachlage: "Das Finanzamt München hatte bereits am 13. Dezember 2022 beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Herr Schuhbeck versuchte über seine Anwälte, diesen Antrag wegzubekommen und die Forderungen des Finanzamtes zu begleichen. Dies ist ihm nicht gelungen."

Er erklärt weiter: "Deshalb wurde am Mittwoch um 11.45 Uhr wegen Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren am Amtsgericht München eröffnet. Ich werde nun die Gläubiger von Herrn Schuhbeck anschreiben und sie bitten, mir ihre Insolvenzforderungen bis zum 9. August anzumelden. Am 13. September findet dann beim Insolvenzgericht ein Berichts- und Prüfungstermin statt. Zur Summe, die das Finanzamt von Herrn Schuhbeck fordert, kann ich nichts sagen."

Nicht betroffen von der Privat-Insolvenz ist die Schuhbeck Company. Diese ist eine GmbH und konnte laut Bericht gerettet werden.