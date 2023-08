Pinke Strähnen, Tattoo und Nasen-Piercing: Monika Gruber mit urkomischer, neuer Optik

Die beliebte Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber hat sich optisch verwandelt. Statt perfekt sitzender Frisur und schicken Kostüm zeigt sich die Gruberin mit Leggins in Schlangen-Optik, Nasen-Piercing und einem auffälligem Tattoo.

Monika Gruber (52) hat mal wieder die Lacher auf ihrer Seite – nicht nur wegen ihres losen Mundwerks, sondern diesmal auch wegen ihrer Optik. Die Gruberin trägt ein schräges Outfit mit Mustern und Farben, das man eigentlich so nicht von ihr erwartet hätte. Grund für das Umstyling ist eine Rolle im neuen Eberhofer-Kinofilm "Rehragout-Rendezvous".

Monika Gruber spielt "Vroni" im Eberhofer-Kinofilm "Rehragout-Rendezvous"

Bayerns erfolgreichste Kabarettistin verkörpert "Vroni", eine Verkäuferin eines Ladens für Tierbedarf – und begeistert schon vor Kino-Start am 10. August im Trailer. Mit rosa Strähnchen in der blonden Perücke, einer Schlangenhaut-Leggins, Nasen-Piercing und Klemmbrett in den Händen sorgt die Gruberin für echte Schmunzler.

Natürlich wird in gewohnter Gruber-Manier ein Sprüche-Feuerwerk gezündet, das die Situation in "Rehragout-Rendezvous" noch komischer werden lässt. "Mia san koa Wärmestubn", sagt "Vroni" zum Vater von "Franz Eberhofer", der im Schmuddel-Look einkaufen geht. Kurz vor dem Laden-Rauswurf betitelt sie Eberhofers Vater als "grindigen Zwetschgenmandl".

Monika Gruber zur AZ: "Bloß schad, dass es nur ein Drehtag war"

Monika Gruber hat die optische Verwandlung gefallen und hätte gern noch länger vor der Kamera gestanden, wie sie der AZ sagt: "Ich habe die Rolle natürlich sehr gern angenommen, weil ich sowohl Fan der Eberhofer-Reihe als auch des Regisseurs Ed Herzog bin, der zusammen mit Co-Autor Stefan Betz immer so herrliche Figuren ersinnt wie die leicht schräge Tierbedarf-Verkäuferin, die ich spielen durfte. Bloß schad, dass es nur ein Drehtag war!" Die Gruberin spielte bereits 2014 in der Eberhofer-Serie im Film "Winterkartoffelknödel" mit.

Zur Film-Premiere von "Rehragout-Rendezvous" erschien Monika Gruber aber perfekt gestylt. Den Bob trug sie leicht wellig und der rote Lippenstift war optimal auf das Cocktailkleid abgestimmt.

Bühnen-Abschied: Monika Gruber schreibt Drehbuch

Im Herbst startet Monika Gruber ihre Abschieds-Tour, die am 8. März in der Olympiahalle in München endet. "Ohne Worte" wird das letzte Programm der Gruberin als Kabarettistin sein. Doch ganz von der Bildfläche wird die 52-Jährige nicht verschwinden. Monika Gruber schreibt gerade für Constantin an einem Drehbuch für einen neuen Kinofilm.