Pink gratuliert Tochter Willow liebevoll zum 10. Geburtstag

Sängerin Pink hat mit einem süßen Schnappschuss ihrer Tochter Willow zum 10. Geburtstag gratuliert. Ehemann Carey Hart veröffentlichte gleich mehrere Fotos seiner Tochter und kommentierte diese mit liebevollen Worten.

Sängerin Pink (41) hat ihrer Tochter Willow Sage via Instagram zum 10. Geburtstag gratuliert. veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem die Musikerin mit ihrer Tochter vor leeren Rängen eines Stadions zu einem Tanz ansetzt. Willow, die ihrer Mutter offenbar vor einem Auftritt Gesellschaft leistete, steht auf einem sogenannten Hoverboard und trägt pinke Ohrschützer.

"Mein Schatz. Kleiner Baum. Vielen Dank. Alles Gute zum Geburtstag", kommentiert Pink das Bild und fügt den Hashtag #adecadeoflove (zu Deutsch: Ein Jahrzehnt voller Liebe) und ein Herzchen-Emoji hinzu. Das Mutter-Tochter-Gespann trat in letzter Zeit öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit in Erscheinung, da es mit dem gemeinsamen Song "Cover Me In Sunshine" einen Hit landete.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Willows Vater Carey Hart (45) hat seiner Tochter ebenfalls gratuliert. Er postete eine Reihe von Kinder- und Babyfotos und schrieb dazu: "Die Liebe meines Lebens. Meine Nummer eins. Die Person, die mir augenblickliche Liebe beigebracht hat. Die Person, die mir beigebracht hat, Vater zu sein." Der ehemalige Motocross-Profi fügte am Ende hinzu: "Du wirst viel zu schnell erwachsen. Aber weil du eine tolle Mutter und mich selbst hast, kann ich es kaum erwarten, die starke und unabhängige Frau zu sehen, die du sein wirst. Ich liebe dich."

Sängerin Pink und Carey Hart sind seit Januar 2006 verheiratet. Neben Willow Sage haben sie auch noch den gemeinsamen Sohn Jameson Moon (4).