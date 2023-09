Pia Tillmann und Zico Banach: Wie tickt das "Sommerhaus"-Paar privat?

Zico Banach suchte bei "Die Bachelorette" die große Liebe – vergeblich. Dafür funkte es bei der RTL2-Show "Köln 50667" ganz gewaltig mit Kollegin Pia Tillmann. Die beiden sind seit 2022 ein Paar. Jetzt wollen sie "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen. Was gibt es über das Privatleben und Zicos tragische Kindheit zu wissen?

Mit Pia Tillmann und Zico Banach zieht ein eher unspektakuläres Paar ins "Sommerhaus der Stars" ein – zumindest aus Reality-Show-Sicht. Die beiden sind bisher noch nicht negativ aufgefallen und Drama gab es nur in der RTL2-Serie "Köln 50667", in der das Paar sich kennen und lieben lernte.

Pia Tillmann hat ein Kind mit ihrem Ex-Mann

Pia Tillmann steht bereits seit über 10 Jahren in der Öffentlichkeit. 2011 machte die in Münster geborene ihren Bachelor in Sozialer Arbeit, doch noch im gleichen Jahr zog es Pia in die Medienwelt. Sie startete als Darstellerin in der RTL2-Show "Berlin – Tag & Nacht". 2013 wechselte sie zu dem NRW-Pendent "Köln 50667". Dort lernte die 37-Jährige auch ihren Ex-Ehemann und Fernseh-Kollegen Steffen Donsbach kennen, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

So lernte Pia Tillmann ihren Freund Zico Banach kennen

Das RTL2-Fernseh-Set scheint besser zu sein als jede Kuppel-Show, denn ihren aktuellen Freund Zico Banach lernte Pia ebenfalls dort kennen. Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat konnte eine Rolle bei der beliebten Nachmittagssendung ergattern.

Pia hat in den letzten Jahren aber nicht nur geschauspielert. 2014 führte sie als Moderatorin durch das RTL2-Lifestyle-Magazin "Columbus – Das Erlebnismagazin". 2021 moderierte sie "Promi Big Brother – Die Late Night Show".

Auch in der bayerischen Kult-Serie "Dahoam is Dahoam" war Pia zu sehen. Ihre erste Hauptrolle hatte die Schauspielerin 2018 in der RTL2-Serie "Krass Schule – Die jungen Lehrer", in der sie Referendarin Sara Schäfer spielte.

Vor Freundin Pia: Zico Banach wollte eigentlich bei "Bachelorette" Maxime Herbord landen

Zico Banach hat bereits ein bisschen Reality-Erfahrung. 2021 versuchte der 1991 geborene Münsteraner das Herz von Bachelorette Maxime Herbord zu gewinnen. Im gleichen Jahr nahm er auch an der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" teil.

Tragischer Unfall mit 24 Jahren: Auch der Vater von Zico Banach war berühmt

Eigentlich wollte Zico mal Fußballer werden – wie sein Vater Maurice "Mucki" Banach. Der Fußball-Profi vom 1. FC Köln verstarb mit 24 Jahren bei einem Autounfall. Zico war damals erst neun Monate alt. In die Fußstapfen seines Vater trat der 32-Jährige nicht. Schuld daran war eine schwere Knieverletzung. Nach der Schule ging es für Zico erstmal in eine Werbeagentur.

Maurice Banach mit Ehefrau Claudia und den Söhnen Zico und Danny 1991. © IMAGO / Dahmen

Pia Tillmann und Zico Banach wollen "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gewinnen

Neben seinen TV-Auftritten arbeitet der Fitness-Fan als Influencer, betreibt eine Managementagentur für TV-Vermarktung und hat sein eigenes Mode-Label. Jetzt will er mit Freundin Pia Tillmann "Das Sommerhaus der Stars" 2023 gewinnen und sich das Preisgeld von 50.000 Euro sichern.