Peter Klein gesteht Gefühle für Yvonne Woelke und gibt Iris Klein die Schuld

Es brodelt im Hause Klein/Katzenberger/Frankhauser: Peter Klein hat sich nun selbst zu Wort gemeldet und seine Gefühle für Yvonne Woelke zugegeben.

Die Schlammschlacht zwischen Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke geht in die nächste Runde. Jetzt gibt allerdings auch der Herr der Runde ein öffentliches Statement ab. Doch was er dort offenbart, dürfte bei seiner Frau gar nicht gut ankommen.

Iris Klein veröffentlichte am Samstag nicht nur den Chatverlauf von Peter Klein und Yvonne Woelke, sondern behauptet außerdem, ihr Mann hätte ihr mittlerweile alles gestanden: "Ich habe die Beweise heute von meinem Noch-Ehemann gehört. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Niemand durfte das erfahren und die schreiben auch die ganze Zeit",

Peter Klein: Öffentliche Denunziation durch seine Frau als Auslöser

Peter Klein wollte sich offenbar auch selbst zu den Anschuldigungen äußern und verfasste noch am selben Tag eine eigene Instagram-Story, in der er seine Sicht der Dinge erklärt. Gleich zu Beginn stellt er klar: In Australien sei nichts passiert. Allerdings habe die Eifersucht von Iris ihn letztendlich in die Arme der von Yvonne Woelke getrieben.

"Ich habe für mich gemerkt, dass ich mich immer weiter von meiner Frau entferne dadurch und dass die Gefühle zu meiner Frau immer weniger wurden und ich letztendlich immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt habe", erklärt er. Er habe der Schauspielerin außerdem "Dinge geschrieben, die man normalerweise einer verheirateten Frau nicht schreiben sollte".

Diese Entwicklung soll allerdings eine Reaktion auf die öffentliche Denunziation durch seine Frau gewesen sein: "Ich konnte ihr das nicht verzeihen. Vielleicht habe ich mich deswegen mehr zu Yvonne hingezogen gefühlt", rechtfertigt er sich in seiner Story.

Ein klassisches Schuldeingeständnis ist das Statement allerdings nicht, denn Peter Klein hält daran fest, dass er seine Frau nicht betrogen habe, er sich aber de facto in Yvonne Woelke verliebt habe. "Ich kann nichts dafür, wie sich das entwickelt hat. Das ist einfach so passiert". Trotzdem tue es ihm offenbar leid, wie es passiert sei: "Vielleicht war es der falsche Weg, vielleicht hätte ich direkt mit ihr mit offenen Karten spielen sollen (...), das gebe ich zu."

Peter Klein wolle sich laut Statement nun nicht mehr zu der Sache äußern. Die Reaktionen aus dem Umfeld dürften hingegen nicht allzu lange auf sich warten lassen.