Peter Althof im Dschungelcamp: Woher kennt man ihn und warum ist er berühmt?

Peter Althof hat sich in der Welt der Promis vor allem als Bodyguard und Personenschützer einen Namen gemacht. Wie wird er sich im diesjährigen Dschungelcamp schlagen? Er ist Kandidat bei "Ich bin ein Star". Wie steht es um sein Privatleben? Und wie wurde er bekannt?

Mit 66 Jahren ist Peter Althof der älteste "Dschungelcamp"-Bewohner 2022. Woher kennt man den Personenschützer und wird er den Mit-Kandidaten möglicherweise ein paar interessante Anekdoten über seine berühmte Kundschaft erzählen?

Peter Althof: Michael Jackson und andere berühmte Kunden

Er kennt sie alle: Peter Althof, der "Personenschützer der Stars", war schon für Muhammad Ali, Michael Jackson, Claudia Schiffer, Tiger Woods, Michael Schumacher oder den DFB tätig. Außerdem hat er in der Boxszene die Klitschko Brüder, Henry Maske, Axel Schulz und Felix Sturm auf dem Weg in den Ring begleitet.

Warum berühmt? Woher kennt man Peter Althof?

Peter Althof ist am 17. August 1955 in Nürnberg geboren, wo er auch heute noch lebt. Vor seiner Karriere als Personenschützer machte er eine Ausbildung als Friseur. Schon damals hatte er eine Leidenschaft für den Kampfsport, wie sein damaliger Ausbilder Georg Pirner in einem erzählt: "Er wollte immer samstags freihaben, damit er zum Taekwondo konnte. Dann habe ich ihm gesagt: 'Peter, wir arbeiten samstags!' Er hat oft hinten im Laden trainiert. Aber er hat hier gelernt und seine Gesellenprüfung gemacht". Die Disziplin zahlte sich aus: 1986 wurde er Deutscher Meister im Kickboxen, ein Jahr später Europameister im Vollkontaktkarate. Daraufhin bildete er Militärpolizisten und Spezialeinheiten der Bundeswehr im Nahkampf aus. Mittlerweile besitzt er seit über 30 Jahren ein Box- und Fitness-Studio in Nürnberg und veranstaltet die Box-Gala "Fight of the Night".

Peter Althof: Hat er Frau und Kinder?

Über sein Privatleben hält sich Peter Althof eher bedeckt. Er lebt mit Ehefrau Sandra Rajcic in Nürnberg-Laufamholz. Laut Medienberichten hat er mir ihr Tochter Helena. Aus einer anderen Beziehung stammt ein Sohn.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Peter Althof in Film und Fernsehen

Der erste Film, bei dem Althof mitgewirkt hat, war "Macho Man" im Jahre 1985 unter der Regie von Alexander Titus Benda. Der Film erntete fast durchweg schlechte Kritiken, hat mittlerweile aber eine Art Kultstatus. 2017 wurde der Film sogar im Rahmen der Tele-5-Reihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" gezeigt. Trotz der schlechten Rezensionen gibt es zwei Fortsetzungen, bei denen Peter Althof als Darsteller wie auch als Produzent tätig war.

TV-Karriere: Peter Althof machte Reality-TV

Vor dem Dschungelcamp war Althof aber auch schon einmal im Reality-TV zu sehen, wenn auch bei einer weitaus weniger trashigen Sendung: 2015 nahm er bei "Das perfekte Promi Dinner" teil und teilte sich dort mit TV-Star Jan Leyk den zweiten Platz.