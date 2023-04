Pete Davidson lernt gerade das Glücklichsein

Unglücklich zu sein war für Pete Davidson lange Zeit normal. In einem Podcast berichtet der Comedian nun von seiner Belastungsstörung, den Fortschritten mit seiner Therapie und wie schwer es ist, dem neuen Glück zu trauen.

Im hat Pete Davidson (29) unter anderem über den Tod seines Vaters und seine psychischen Probleme gesprochen.

Demnach versuche er sich aktuell noch daran gewöhnen, glücklich zu sein: "Es ist eine seltsame Sache für mich, das jetzt zu begreifen, weil ich so lange unglücklich war, dass sich das normal anfühlte." Jetzt habe er Leute um sich herum, die ihn liebten: "Das ist eine ganz neue Sache, an die ich nie gedacht habe. Es ist seltsam, glücklich zu sein."

Selbstverletzung in unangenehmen Situationen

In einer Verhaltenstherapie hätte er gelernt, mit seiner Posttraumatischen Belastungsstörung und Borderline-Persönlichkeit umzugehen. Früher hätte er sich geritzt oder mit dem Kopf gegen Wände geschlagen, um mit unangenehmen Situationen klarzukommen, berichtet der Schauspieler. "Wenn ich mit etwas nicht umgehen konnte - wenn mir jemand etwas Trauriges oder etwas sagte, mit dem ich nicht umgehen konnte - schlug ich meinen Kopf gegen die Wand und hoffte, dass ich ohnmächtig würde, weil ich nicht in der Situation sein wollte."

Diese Gefühle seien mit therapeutischer Hilfe über die Jahre immer weniger geworden. Mittlerweile würden sie nach 15 bis 20 Minuten wieder verschwinden, erklärte er und fügte hinzu: "Ich musste lernen, dass, wenn eine Kleinigkeit nicht richtig läuft, das nicht bedeutet, dass das ganze Schiff sinkt."

"Da gehe ich in Abwehrhaltung"

Der Comedian positionierte sich auch zu dem Eindruck mancher, er sei "der Typ, der ständig über seinen toten Vater redet". Davidsons Vater war Feuerwehrmann und während seines Einsatzes am 11. September gestorben, als Pete Davidson sieben Jahre alt war.

"Ich mein, ich habe zwei Witze über meinen Vater gemacht in einer Zeitspanne von ungefähr 15 Jahren. So zu tun als wäre ich so 'Habt Mitleid mit mir' ist Bullshit und es lässt mich klein und beschissen fühlen", erklärte Davidson. Und weiter: "Ich versuche hier und da ein paar kleine Witze über ihn zu machen, weil ich es mag, diese Erinnerungen am Leben zu halten. Mein Vater war ein toller Typ. Warum ist das ein Problem? Da gehe ich in Abwehrhaltung, das ist meine Familie."