Penthouse mit edler Adresse: Harald Glööckler zeigt Wohnung – und spricht über CDU-Politiker Lehmann

Designer Harald Glööcker ist nach der Trennung von seinem Ehemann Dieter Schroth ausgezogen. Die AZ zeigt die Bilder aus seinem neuen, noblen Penthouse am Brandenburger Tor. Außerdem spricht der TV-Star über einen neuen Partner. Was geht mit Politiker Marc-Eric Lehmann?

Nach 35 Jahren Beziehung trennte sich Harald Glööckler von Dieter Schroth. Jetzt wagt der exzentrische Designer einen Neuanfang. Er zog aus dem gemeinsamen Haus in der Pfalz aus. "Ich habe mich die letzten 15 bis 20 Jahren sehr einschränken lassen. Jetzt bin ich frei. Ich habe mich getrennt. Ich muss beginnen, mich selbst zu lieben", sagte Harald Glööckler in der RTL2-Doku, die am 12. Juli startete. Und außerdem schockierte er: "Ich war nicht nur deprimiert, sondern hatte schon Selbstmordgedanken." Im AZ-Gespräch betont der Designer aber, dass er noch mit Schroth "freundschaftlich verbunden" sei.

Ist Marc-Eric Lehmann sein neuer Freund? Harald Glööcker dementiert Beziehung

In der neuen Wohnung direkt am Brandenburger Tor, hunderte Kilometer von seinem alten Zuhause entfernt, beginnt jetzt ein fulminanter Neuanfang, wie Harald Glööckler der AZ berichtet. Möglicherweise auch mit einem neuen Mann an seiner Seite? Der 58-Jährige wurde in letzter Zeit häufiger mit dem konservativen Nachwuchspolitiker Marc-Eric Lehmann gesichtet. Der 26-Jährige ist CDU-Ortsvorsitzender in Berlin-Frohnau. Doch der Kult-Designer dementiert auf Nachfrage eine Liebesbeziehung mit Marc-Eric Lehmann: "Herr Lehmann ist ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich schätze seinen Fleiß, seine liebenswerte Art und wir haben immer eine gute Zeit zusammen."

Harald Gööckler dementiert Liebes-Gerüchte. Marc-Eric Lehmann sei lediglich ein guter Freund. © imago/Future Image

Harald Glööckler spricht über neue Liebe

Außerdem sagt Harald Glööckler zur AZ: "Grundsätzlich bin ich immer bereit, neue Menschen kennenzulernen und mich auch zu verlieben. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt zwanghaft versuche, mich zu verlieben. Ich weiß nicht, ob ich momentan überhaupt wieder eine Beziehung möchte. Ich bin im Moment ganz froh, so wie es ist."

Partnerschaft: Das muss Glööcklers neuer Mann mitbringen

Wie soll der potenzielle neue Lebensgefährte ticken? Mit der AZ spricht Harald Glööckler ganz offen: "Er sollte auf einem Level mit mir sein. Also sowohl geistig als auch was meinen Lifestyle anbelangt. Man sollte ähnliche Interessen vertreten und einfach ein Herzensmensch sein."

Das dramatische Ende der Ehe mit Dieter Schroth und das Auflösen der eingetragenen Lebenspartnerschaft steckt Harald Glööckler noch immer in den Knochen. Umso schneller wollte der 58-Jährige in seinem neuen Berliner Leben ankommen. In nur zwei Tagen hat er seine neue "entsprechend geräumige Wohnung" einrichten lassen. Die AZ weiß: Glööckler lebt mit Hund Billy King auf stolzen 350 Quadratmetern.

Das Penthouse von Harald Glööckler ist 350 Quadratmeter groß. © RTL2

Feine Adresse in Berlin-Mitte: Harald Glööckler wohnt am Brandenburger Tor

Die AZ zeigt die ersten Bilder aus Glööckers schickem Penthouse direkt am Brandenburger Tor. Die neue Bleibe gleicht einem bewohnbaren Museum eines Barack-Fürsten. Überall hängen Bilder und Spiegel mit goldenen Rahmen, viele Stühle sind fein verziert und ein riesiger Tisch soll Gastfreundlichkeit ausstrahlen, erklärt Glööckler.

Harald Glööckler war ein großer Tisch wichtig, um Gäste empfangen zu können. © RTL2

Barock, Gold und Weiß: So lebt Harald Glööckler – Foto aus der Wohnung

Auffällig: Der Rest der Luxuswohnung ist clean. Ein Flügel vom "Eurovision Song Contest" und Büsten sind komplett in Weiß gehalten. "Die Einrichtung ist ganz einfach als pompöös zu bezeichnen. Der Name ist bei mir Programm. Mein liebster Platz ist auf dem Balkon oder auch im Bett."

Harald Glööckler zeigt sein Bett. © RTL2

Einsamkeit kennt Glööckler trotz Single-Status aber nicht. "Wenn man sich nach so vielen Jahren aus einer Beziehung löst, ist natürlich vieles erst einmal anders und neu, aber einsam bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der auch sehr gerne mit sich alleine ist, das auch braucht und sucht." Wann er zuletzt geweint habe, wisse Glööckler nicht: "Daran kann ich mich nicht erinnern, oder ich will es nicht."

Der weiße Flügel stammt von einem ESC-Auftritt. © RTL2

In der neuen Doku, die RTL2 seit 12. Juli zeigt, will Harald Glööckler vor allem Authentizität zeigen: "Ich habe ja mein komplettes Leben quasi umgekrempelt, einen kompletten Neustart begonnen und die Menschen werden erleben, wie Harald Glööckler sich neu einrichtet und sein Leben neu gestaltet. Dazu gehören natürlich private Momente wie auch berufliche Einblicke als Modemacher und Künstler."

Glööcklers Wohnung hat auch einen eigner Gym- und Massage-Raum. © RTL2

Schönheits-OPs: Harald Glööckler hat neue Brüste, einen volleren Po und ein verändertes Kinn

Auch Beauty-Eingriffe werden in der Sendung mit Harald Glööckler gezeigt: "Man sieht in der Doku, dass ich meine Brüste vergrößern ließ. Außerdem wurde eine Fettabsaugung durchgeführt. Ich hatte mir nämlich ein paar Pfunde angefuttert. Des Weiteren habe ich mir meinen Po vergrößern und meine Lippen machen lassen. Auch mein Kinn wurde perfektioniert."

In Glööcklers prunkvollem Flur könnte auch eine Vernissage stattfinden. © RTL2

Weitere Fotos aus Harald Glööcklers Wohnung finden Sie in der Bildergalerie oben.