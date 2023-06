Peer Kusmagk und Janni Hönscheid verlassen Mallorca

Neue Abenteuer stehen bei Peer Kusmagk und Janni Hönscheid an: Die beiden sind bereits mehrfach umgezogen, nun wollen sie mit ihren drei kleinen Kindern für längere Zeit reisen. Ihre Wahlheimat Mallorca haben sie gerade verlassen.

Moderator Peer Kusmagk (48) und die frühere Profisurferin Janni Hönscheid (32) haben ihre Wahlheimat Mallorca verlassen. Mit den drei kleinen Kindern will das Paar nun eine längere Zeit reisen. Das erste Ziel ist Südfrankreich. Die Familie ist bereits häufiger umgezogen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Familie hat viele Gegenstände eingelagert

In mehreren Storys hatte die 32-Jährige gezeigt, wie die Familie das gemietete Haus auf Mallorca ausräumt. "Geschafft!", meldete sie sich dann aus dem Flugzeug. Sie blickte auf eine kurze Nacht zurück: "Bis 00:30 Uhr gepackt, um 3:30 Uhr klingelte der Wecker, alles ins Auto ... das ganze Gepäck zum Schalter ... last call ...." Schließlich schrieb sie zu einem Luftbild mit Blick auf die Insel: "Auf Wiedersehen Mallorca."

Bereits Anfang Juni hatte Janni Hönscheid verraten, dass die Familie nun länger unterwegs sein wird: "Wir wissen seit gestern, wo wir im Winter sein werden und haben so ein unfassbares Haus gefunden. Bis dahin wird allerdings gereist." Als erstes steht nun Frankreich auf dem Programm. An der Atlantikküste gibt das Paar vom 1. bis 8. Juli ein "Surf & Soul Retreat". Die dreifache Mutter erklärte: "Wir haben die Sachen eingelagert und freuen uns auf neue Orte. Das Wichtigste haben wir ohnehin immer dabei: unsere Familie."

2016 lernten sie sich in einer Reality-Show kennen

Seit sich die beiden 2016 in der dritten Staffel der Reality-Show "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" bei RTL kennen und lieben gelernt hatten, ist viel passiert. Das Paar hat geheiratet und bekam drei Kinder. Anfang August 2017 wurde Sohn Emil Ocean geboren, im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte Sohn Merlin.

Die Familie ist in dieser Zeit schon mehrfach umgezogen. Von Berlin nach Potsdam, wo sie zunächst in einem großen Haus mit Garten lebten, was sie dann aber ganz bewusst in eine günstigere und nicht so arbeitsintensive 80-Quadratmeter-Wohnung tauschten. Ende 2021 ging es dann nach Mallorca. In der ersten gemieteten Finca mit großem Grundstück wurden sie jedoch nicht glücklich. Es gab keine Heizung, der Strom fiel häufig aus und dann befielen auch noch Prozessionsspinner das Anwesen. Deshalb zogen sie vor einigen Monaten in ein anderes Haus direkt am Meer um, das sie während der Nebensaison gemietet hatten und nun wieder verlassen haben.