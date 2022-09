Patrick Romer und Antonia Hemmer: Wie lebt das "Bauer sucht Frau"-Paar privat?

Bei "Bauer sucht Frau" lernten sich Patrick Romer und Antonia Hemmer kennen und lieben. Jetzt wollen sie sich auch im Trash-TV versuchen und sind 2022 bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei. Was ist eigentlich über das TV-Paar bekannt? Haben die beiden Kinder?

Dieses TV-Paar beweist, dass Dating-Shows durchaus funktionieren können. Bauer Patrick Romer fand seine Freundin Antonia Hemmer durch eine Fernsehsendung. Ihre Popularität nutzen die beiden jetzt, um auch im Trash-Bereich durchzustarten. Aber was ist über ihr Privatleben bekannt? Die AZ hat sich die Turteltauben genauer angeschaut.

Patrick Romer und Freundin Antonia: Von "Bauer sucht Frau" ins "Sommerhaus der Stars"

2020 nahm Patrick Romer vom Bodensee an der Show "Bauer sucht Frau" teil und wollte sich von Moderatorin Inka Bause verkuppeln lassen. Dort lernte der Badener das Model Antonia Hemmer kennen. Inzwischen sind sie seit zwei Jahren ein Paar.

Die beiden scheinen inzwischen Gefallen an der Arbeit vor der Kamera gefunden zu haben, denn seit dem 7. September nehmen sie am RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" teil. Es ist jedoch nicht ihr erster Ausflug in den Trash-Bereich. Anfang des Jahres waren sie auch in der Show "#CoupleChallange" zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sind Patrick Romer und Antonia Hemmer auf Instagram?

Durch ihre TV-Auftritte sind Patrick Romer und Antonia Hemmer inzwischen selbst zu Promis geworden. Auf Instagram haben sie tausende Follower, wobei Antonia (95.400 Fans) ein bisschen besser abschneidet als ihr Freund (76.200 Fans).

Einfach anschauen kann man die Fotos des Paares auf der Social-Media-Plattform aber nicht. Beide Konten sind privat, Fans müssen also vorab eine Anfrage senden.

Nackte Antonia Hemmer: Für diesen Kalender zog sie auf Fotos blank

Noch während ihrer Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" hat Antonia 2020 die Hüllen fallen lassen. Für den Bierkalender der Brauerei Griess aus Bamberg machte sie sich nackig.

Patrick Romer: Heftiger Unfall mit seinem Audi

Im April 2022 hatte der TV-Bauer großes Glück im Unglück. Mit seinem Audi geriet er in einen Verkehrsunfall. Das Auto wurde dabei fast komplett zerstört, er selbst kam mit leichten Verletzungen davon.

Direkt nach dem Crash postete er in seiner Instagram-Story Bilder und erklärte seinen Fans, was passiert war. Jedoch hatte er vergessen, Freundin Antonia zu informieren, die durch Follower davon erfuhr.

Patrick Romer und Antonia Hemmer: Hochzeit und Kinder?

Bislang hat sich das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar noch nicht vor den Traualtar gewagt. Kinder hat das Paar nicht. Allerdings wünscht sich Antonia Hemmer sehnlichst Nachwuchs, wie Freund Patrick bei einem Dreh mit im April 2022 verraten hat. Der Landwirt vom Bodensee will sich damit noch Zeit lassen: "Das müssen wir ja nicht überstürzen. Erstmal wollen wir noch etwas gemeinsam Zeit verbringen." Bevor Babygeschrei durchs Haus hallt, müsse erst noch geheiratet werden.