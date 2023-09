Patricia Blanco als Single auf Oktoberfest: "Da wird man am laufenden Band angemacht"

TV-Star Patricia Blanco ist wieder Single und beginnt ein neues Leben. Kameras begleiten ihren neuen Alltag. Die AZ hat mit der Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco gesprochen.

In der neuen RTL2- Serie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" wird auch TV-Star Patricia Blanco zu sehen sein. Ihren privaten Neuanfang nach der Trennung von ihrem Verlobten Andreas Ellermann ist schwierig. Es herrscht offenbar Krach hinter den Kulissen! Während der Millionär vorgibt, das Ex-Paar würde kommunizieren, dementiert dies die Tochter von Roberto Blanco im emotionalen AZ-Interview. Offenbar sind viele Dinge noch ungeklärt.

Nach Trennung von Andreas Ellermann: Patricia Blanco ist wieder Single

Sie will und muss erst einmal allein zurechtkommen. Einen neuen Lebensgefährten gibt es nicht. Doch Patricia Blanco stellt auch Anforderungen an einen "guten Partner", wie sie es im AZ-Gespräch nennt. Doch was geht eigentlich auf dem Oktoberfest in München, das am Samstag startet? Wird Patricia Blanco im feschen Dirndl in Flirt-Laune sein?

Einst verliebt und verlobt: Andreas Ellermann und Patricia Blanco © BrauerPhotos

AZ-Interview mit Patricia Blanco

Sie leben nach der Trennung in einem Single-Haushalt. Wie läuft's?

Es ist einfach super, ich lebe mein eigenes Leben. Ich starte jetzt mit der Einrichtung, das geht Schritt für Schritt. Bei "VIPs only" werde ich in diesem Zusammenhang auch meine Eigenständigkeit präsentieren. Das sind die Herausforderungen, die der Zuschauer bestimmt gerne sehen möchte.

Patricia Blanco: Schlechtes Verhältnis zu Ex-Freund Andreas Ellermann

Wie stehen Sie aktuell wirklich zu Ihrem Ex Andreas Ellermann?

Ganz ehrlich, das Verhältnis ist nicht gut. Das große Problem ist die Kommunikation. Wenn ein Mensch über die Medien verlauten lässt, es sei alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit nicht mit einem spricht, ist das etwas schwierig.

Skeptisch gegenüber einem Wiesn-Flirt: Patricia Blanco wird "am laufenden Band angemacht"

Das Oktoberfest startet. Ein perfekter Ort für einen Flirt?

Bei mir merke ich: Die Männer haben oft Angst. Gerade auf der Wiesn herrscht da eine gewisse Befangenheit, man traut sich nicht so richtig ran. Das Oktoberfest ist aber für so etwas kein gutes Beispiel, denn es ist ja lediglich eine oberflächliche Flirtbörse – da wird man ja am laufenden Band angemacht.

Vater Roberto Blanco bei einem Wiesn-Besuch 2017 © BrauerPhotos

Sind Sie schon bereit für einen neuen Partner?

Das muss man ganz stark differenzieren: Ich wäre bereit für einen guten Partner an meiner Seite! Ich bin offen dafür, denn die Trennung ist ja vollzogen und eine Trennung ist nun mal eine Trennung. Andere Mütter haben auch schöne Söhne und ich wünsche mir auf jeden Fall einen Partner.

Neuer Mann für Patricia Blanco: So soll der Partner sein

Wie stellen Sie sich den perfekten Mann vor, wenn Sie sich einen backen könnten?

Er sollte fürsorglich und offen sein. Er muss auch reden können, das ist mir superwichtig. Menschen, die Konflikten aus dem Weg gehen, sind für mich ganz schwierig. Er sollte auch weltoffen sein, Lust auf Reisen haben. Gutes Aussehen und Tierliebe sind natürlich auch wichtig (lacht). Da ich in der Öffentlichkeit stehe, sollte ein neuer Mann damit auch gut umgehen können.

Patricia Blanco gibt in "VIPs only!" einen Einblick in ihren Alltag © RTL2

Bei "VIPs only" werden sie eine bewegende Reise erleben und sich von Luxus trennen...

Es findet eine Wandlung in mir statt, und das kann nur passieren, wenn man schon viel erlebt hat. Ich lerne gerade viel für mein Leben, aktuell durch meine Trennung. Luxus werde ich aber nie vollständig ablegen (lacht). Jetzt hat es allerdings eine andere Form. Früher hat Luxus für mich eine wichtige Rolle gespielt, aber durch das, was ich erlebt habe, muss es in Einklang mit Glücklichkeit stehen.

"VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" läuft ab dem 18.9. auf RTL2.