Pascal Kappés: So ist sein Verhältnis zu seinem Sohn und Ex Denise

Für viele Fans wird Pascal Kappés wohl immer mit seiner Rolle "David" aus der Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" verbunden bleiben. Seit seinem Ausstieg hat sich der TV-Darsteller jedoch auch eine Karriere als Influencer aufgebaut. Aktuell ist er in der Trash-Show "Promi Big Brother" zu sehen.

2017 wird Pascal Kappés durch die Soap "Berlin Tag & Nacht" (BTN) bekannt. Bis 2018 spielte er dort die Rolle des "David". Eine Rückkehr zu dem beliebten TV-Format kann sich der Ex-Darsteller aber nicht vorstellen. In einer Fragerunde auf Instagram stellte er 2019 klar, mit BTN abgeschlossen zu haben: "Ja, ich komme nicht mehr zurück!"

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan 2020 von dem Männermodel wissen, ob er schon mal etwas mit einem Mann gehabt hatte. Die ehrliche Antwort von Pascal Kappés lautete: "Ja, hatte ich." Um wen es dabei ging und was genau zwischen den Männern gelaufen ist, blieb vorerst unter Verschluss.

Mit dieser Offenbarung überrascht Pascal Kappés einige Fans. © Instagram/pascal.kappes

Bereits als Jugendlicher habe er gemerkt, dass er Männer und Frauen anziehend findet. Ein Coming-out fiel ihm allerdings noch schwer. "In der Zeit war es echt noch schwierig, weil ich bin ja Fußballer, und in der Fußballszene ist schwul sein, immer noch ein Schimpfwort", erklärte er auf Instagram.

Hat Pascal Kappés eine Freundin oder einen Freund?

Nach zahlreichen turbulenten Beziehungen, deren Ende meist in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, ist Pascal Kappés aktuell Single. Er sei auch nicht auf der Suche nach einem Freund oder eine Freundin, wie er in seiner Vorstellung bei "Promi Big Brother" 2021 klarstellte. Sollte sich allerdings etwas ergeben, sei er trotzdem nicht abgeneigt.

Während der Influencer seine Freundinnen meist öffentlich präsentierte, ist über einen möglichen Ex-Freund nichts bekannt.

Wie ist das Verhältnis zu Ex Denise und Sohn Ben-Matteo

Pascal Kappés war bereits verheiratet. 2018 gaben sich der Ex-BTN-Darsteller und Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Merten (damals noch Temlitz) das Ja-Wort. Doch nur vier Monate nach der Eheschließung trennten sie sich wieder. Das Ex-Paar hat den gemeinsamen Sohn Ben-Matteo.

Zu seinem Sohn hat Pascal Kappés ein schwieriges Verhältnis. Ben-Matteo lebt bei Mutter Denise und ihrem neuen Ehemann Henning Merten. Im Gespräch mit erklärte Pascal 2020, dass er keine Nähe zu seinem Kind aufbauen könne: "Ich glaube, dass durch das, was zwischen Denise und mir abgelaufen ist, durch die Burnouts, durch den Verlust meines Jobs ist da auch das Gefühl von extremem Hass. Dementsprechend ist es schwierig, eine Bindung zu dem Kleinen aufzubauen." Wenn Ben-Matteo älter sei, wolle er ihm die komplizierte Situation erklären.

Pascal Kappés spricht bei PromiBB über seinen Sohn

Im Gespräch mit Eric Sindermann öffnet sich Pascal Kappés bei "Promi Big Brother" erneut. Pascal erklärt, dass es einfach der falsche Zeitpunkt war, Vater zu werden: "Ich war absolut nicht bereit. Es war die falsche Frau und ich war einfach nicht mehr ich selbst, und bevor ich was riskiere, was ihr oder dem Kleinen geschadet hätte, ziehe ich mich halt zurück und versuche mich selbst zu retten."

Als die Öffentlichkeit dann erfuhr, dass er mit seinem Kind nichts zu tun haben will, wurde der 31-Jährige offen angefeindet: "Das war ganz schlimm. Ich habe mich nirgends mehr hin getraut, habe mich nicht mehr getraut was zu posten. Die meisten Kommentare sind nur Hass, tiefster Hass."

Pascal Kappés über Henning Merten

Pascal ist froh, dass seine Ex-Freundin nun mit ihrem Ehemann Henning und seinem Sohn in Hamburg lebt. "Ich will, dass der Kleine behütet aufwächst. Das, was Denise jetzt mit Henning und dem Kleinen macht, das machen die absolut überragend und da bin ich auch echt stolz drauf. Chapeau." Aktuell sieht Pascal seinen Sohn über Videotelefonate, Fotos und Videos. "Der Kleine weiß ja gar nix von mir. Es ist eine sehr komische Situation. Er nennt ja Henning schon Papa. Das war ein Schlag in die Fresse. Das tut weh. Aber ich kann es ihm nicht ankreiden… Und Henning macht das echt gut."

Pascal Kappés: Vater Rudi Kappés und Schwester sterben bei Unfall

Bereits in jungen Jahren musste Pascal Kappés einen schweren Verlust erleben. 2002 sind sein Vater, Trainer-Legende Rudi Kappés, und seine Schwester bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der "Promi Big Brother"-Kandidat war damals erst elf Jahre alt.

Pascal Kappés hat sich "Promi Big Brother"-Tattoo stechen lassen

Noch bevor der Ex-BTN-Star wusste, dass er bei "Promi Big Brother" 2021 dabei ist, hat er sich ein Tattoo mit dem Symbol der Sendung stechen lassen. Bei seinem Einzug am 11. August zeigte er das gestochene Bild auf seiner Wade stolz Moderatorin Marlene Lufen. Über seine Teilnahme an dem Trash-Format sagt er: "Ich liebe Entertainment. Ich liebe es einfach, den Leuten was zu bringen. [...] Ich glaube, ich bin positiv bekloppt genug, um das Ganze im Fernsehen zu machen."