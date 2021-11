Paris Hilton hat geheiratet: Traum-Hochzeit in Bel Air

Paris Hilton und Carter Reum haben offenbar geheiratet. Die Hochzeit soll laut Medienberichten in Bel Air stattgefunden haben.

Paris Hilton (40) hat offenbar am Donnerstag (11. November) in Los Angeles ihren Freund Carter Reum (40) geheiratet. In der aktuellen Episode des Podcasts "This is Paris" erklärte Reum demnach zuvor noch: "Es wird definitiv eine Märchenhochzeit!" Hilton sagte, dass sie der Hochzeitstanz "nervös" mache. Sie sei zweimal beim Tanzunterricht gewesen: "Es ist einfach schwer."

Paris Hilton: Hochzeit auf dem Anwesen ihres Opas

, soll die Promi-Hochzeit angeblich auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenem Großvater Barron (1927-2019) in Bel Air stattgefunden haben. Insgesamt sollen die Feierlichkeiten über drei Tage gehen. Hilton hatte in der Show von Jimmy Fallon (47) bereits verraten, dass sie zu ihrer Hochzeit mehrere Outfits plant. Dabei soll es sich um "eine Menge Kleider, wahrscheinlich zehn" handeln: "Ich liebe es, Outfits zu wechseln!"

Paris Hilton und Carter Reum sind seit Februar verlobt. © imago images/ZUMA Wire

Ihr Seelenverwandter

Hilton und Reum bestätigten ihre Beziehung erstmals im April 2020. Liiert sein sollen sie seit November 2019. Das Paar verlobte sich im Februar. Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag am 17. Februar damals: "Wenn du deinen Seelenverwandten findest, weißt du es nicht nur. Du fühlst es."