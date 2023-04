Papst Franziskus leitete Sonntagsmesse nach überstandener Bronchitis

Papst Franziskus ist nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus zurück auf dem Petersplatz und leitete dort die Palmsonntags-Messe mit Tausenden Gläubigen. Die jubelten dem Genesenen begeistert zu.

Papst Franziskus (86) hat wieder die Palmsonntags-Messe auf dem Petersplatz geführt. Der Gottesdienst leitete die Karwoche ein. An deren Ende steht Ostern als höchstes katholisches Fest. .

Am Morgen fuhr der argentinische Papst im Papamobil auf der Piazza San Pietro vor. Erst am Vortag wurde der 86-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen und durfte zurück in den Vatikan. Wegen einer infektiösen Bronchitis war er am Mittwoch in die römische Gemelli-Klinik eingeliefert worden. Mithilfe von Antibiotika bekam er die Sache offenbar bald in den Griff.

"Ich danke euch für eure Anteilnahme und auch für eure Gebete, die ihr in den vergangenen Tagen nochmals verstärkt habt. Vielen Dank", sagte er. Über 50.000 Gläubige applaudierten dem Genesenen daraufhin.

Die lange Messfeier stand er offenbar gut durch, auch wenn seine Stimme brüchig wirkte. Er verzichtete auf die Prozession mit Palmzweigen in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. Das war ohnehin geplant. Aufgrund eines Knieleidens kann er seit rund einem Jahr nur noch schwerlich laufen.

Papst Franziskus' Gesundheit schränkt ihn ein

Sein Knieleiden ist nicht das einzige Problem des Argentiniers. Er klagt seit langem über gesundheitliche Probleme. Im Jahr 2021 wurde der 86-Jährige ebenfalls in dem Universitätsklinikum Agostino Gemelli in Rom am Darm operiert. Bereits im Alter von nur 21 Jahren musste dem Papst nach einer schweren Lungenentzündung der rechte Lungenflügel teilweise entfernt werden.