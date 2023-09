Palast-Insider: Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate haben "massive Streits" hinter verschlossenen Türen

Prinz William und Prinzessin Kate gelten als das Vorzeige-Paar der britischen Königsfamilie. Doch sind die beiden hinter den Palastmauern, abseits der Öffentlichkeit, wirklich ein Herz und eine Seele? Ein Insider hat über "massive Streits" der Royals gesprochen.

Das britische Königshaus wurde über die Jahre von diversen Skandalen erschüttert: Da gab es die Affäre von Charles und Camilla, während der heutige König noch mit Diana verheiratet war. Prinz Andrew wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen. Und: Prinz Harry und Herzogin Meghan lieferten sich nach dem spektakulären Megxit eine öffentliche Schlammschlacht mit der Familie.

Prinzessin Kate und Prinz William: Bilderbuch-Ehe nur für die Öffentlichkeit?

Dem gegenüber stehen Prinz William und Prinzessin Kate, die das Ansehen der Royals mit ihren Bilderbuch-Auftritten immer wieder zum Strahlen bringen. Doch sind die beiden tatsächlich das harmonisches Paar, das sie nach außen verkörpern? Hinter verschlossenen Türen soll es zwischen ihnen ordentlich krachen, heißt es in neu aufkommenden Gerüchten.

Krach im Palast: Bei William und Kate kann es sehr laut werden

Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 2011 verheiratet. Die royale Hochzeit sorgte weltweit für leergefegte Straßen, denn Millionen Fans verfolgten das Spektakel live im Fernsehen. Die Ehefrau des künftigen Königs verkörpert den Traum des modernen Märchens und gilt in der Familie als absolutes Vorbild. Doch wie Autor Robert Jobson in seinem Buch "William at 40: The Making of a Modern Monarch" schreibt, kann es bei der 41-Jährigen und ihrem Ehemann hinter den Kulissen ordentlich krachen.

Insider über Prinz William: "Er kann ein Schreihals sein"

Dass vor allem Prinz William zu Wutausbrüchen neigen kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Wie ein Palast-Insider dem Royal-Experten nun verraten hat, gibt es zwischen dem Thronfolger und seiner Prinzessin auch lautstarke Streits. "Er kann ein Schreihals sein, wenn er die Fassung verliert", zitiert der " " Robert Jobson. Doch auch Kate kann der royalen Quelle zufolge mithalten, wenn es um lautes Gebrüll während einer verbalen Auseinandersetzung geht. "Man kann mit Recht sagen, dass beide ihr Bestes geben, wenn ihre Meinungsverschiedenheit mit lauter Stimme geführt wird."

Prinzessin Kate als Friedensstifterin? "Sie übt einen beruhigenden Einfluss auf ihn aus"

Allerdings seien diese "massiven Streits" zwischen William und Kate nie von langer Dauer. Die Royals vertragen sich schnell wieder – was vor allem an der Prinzessin liegen soll. "Sie kennen sich so gut, dass es meist schnell vorbei ist – und im Großen und Ganzen übt sie einen großen beruhigenden Einfluss auf ihn aus." Vielleicht ist es auch hilfreich, dass die beiden Termine auch mal getrennt voneinander wahrnehmen. Aktuell ist William ohne seine Ehefrau für eine Veranstaltung in die USA gereist. Währenddessen absolviert die 41-Jährige ebenfalls solo Termine. Bald wird man die beiden aber sicher wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit sehen.