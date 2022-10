Ozzy Osbourne plappert Geschlecht von seinem Enkelkind aus

Kelly Osbourne erwartet ihr erstes Kind. Das Geschlecht des Babys sollte eigentlich geheim bleiben. Papa Ozzy Osbourne konnte es jedoch nicht für sich behalten...

Da hat sich Ozzy Osbourne (73) wohl wieder verplappert! Die Tochter des Rockstars, Kelly Osbourne (37), erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs. Das Geschlecht des Babys sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Papa Ozzy hielt sich jedoch nicht an die Regeln. "Alles was ich sagen werde ist, mein Vater hat es verdammt nochmal jedem erzählt", sagte Kelly Osbourne im . "Weil er so aufgeregt ist", erklärte sie das Verhalten ihres Vaters.

Kelly Osbourne erwartet einen Jungen

Die 37-Jährige bestätigte erst vor Kurzem die Spekulationen um das Geschlecht ihres Kindes. erzählte sie, dass sie einen Jungen erwarte. Außerdem gab sie bekannt, dass sie gemeinsam mit ihren Eltern Ozzy und Sharon Osbourne (69) in deren Reality-TV-Show auftreten werde. Die BBC-Sendung soll den Umzug der Familie von Kalifornien nach England dokumentieren.

Kelly Osbourne ist mit Slipknot-DJ Sid Wilson (45) liiert. Im Mai gaben die beiden via Instagram bekannt, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten.