"Oper für alle" in München: Welcher verliebte Promi für das Tuschel-Thema sorgte

"Oper für alle" mit 15.000 Besuchern, vielen Promis und einem besonders verliebten Paar. Welche VIPs kamen am Sonntagabend zum Max-Joseph-Platz in München?

Was für eine Kulisse: Die Bayerische Staatsoper und BMW laden ein zur "Oper für alle" auf dem Max-Joseph-Platz.

Am Sonntagabend verwandelte sich der Max-Joseph-Platz in den wohl sonnigsten und größten Opernplatz: Zur "Oper für alle" kamen 15 000 Besucher - und viiiele Promis. Nina Eichinger moderierte das Open-Air-Event - und im Nationaltheater schwärmten VIP-Gäste wie die Schauspieler Florian David Fitz, Uschi Glas und Janina Hartwig von Verdis "Aida" und der beeindruckenden Kulisse draußen.

Größter Opernsaal in Bayern auf dem Max-Joseph-Platz in München

"Oper für alle war auch in diesem Jahr wieder überwältigend!", sagte Ilka Horstmeier, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Immobilien. Und: "Gemeinsam haben wir den Max-Joseph-Platz zum größten Opernsaal in Bayern gemacht. Das ist unser Bekenntnis zu den Menschen der Stadt und zur Kultur. Wir freuen uns als globaler Partner der Bayerischen Staatsoper immer wieder besondere Erlebnisse zu schaffen."

Serge Dorny, Staatsintendant der Bayerischen Staatsoper, ergänzte: "Oper für alle ist ein fester Bestandteil des Kulturlebens in München. Mittlerweile gibt es diese Tradition in vielen Städten weltweit. Ich möchte schon jetzt alle Klassik- und Opernfreunde zum Oper für alle Konzert und unserem Eröffnungswochenende im September im Nationaltheater und in den Fünf Höfen einladen."

Liebes-Auftritt: Erol Sander mit Rebecca Oehlmann. © API/Michael Tinnefeld

Neue Freundin: Erol Sander kommt mit neuer Partnerin Rebecca

Tuschel-Talk fernab der Oper: Erol Sander und sein neues Liebes-Glück. Der Schauspieler kam mit seiner neuen Freundin Rebecca Oehlmann, die ihn nach der Achterbahn-Ehe mit Caroline Goddet wieder richtig strahlen lässt. Gefunkt hat es bei der Arbeit - erst war Rebecca Erols "Lieblings-Makeup-Artistin", bis schließlich mehr daraus wurde.

