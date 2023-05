"One Tree Hill"-Star Jana Kramer ist wieder verlobt

"One Tree Hill"-Star Jana Kramer hat ihre Verlobung mit Allan Russell verkündet. Die Schauspielerin war bereits drei Mal verheiratet. Ihre letzte Ehe sorgte für viele Schlagzeilen.

Die Schauspielerin und Country-Sängerin Jana Kramer (39) hat ihre Verlobung mit dem ehemaligen Fußballer Allan Russell (42) bekannt gegeben. Vor zwei Jahren wurde sie von ihrem dritten Ehemann Mike Caussin (36) geschieden, mit dem sie zwei Kinder hat. Das Ehe-Aus schlug hohe Wellen, weil der Footballer sie mit mehreren Frauen betrogen haben soll.

"Es war perfekt"

Ihren neuen Partner lernte die "One Tree Hill"-Schauspielerin über eine Dating-App kennen. Das Paar ist erst seit sechs Monaten zusammen. zeigt sie seitdem häufiger Pärchenbilder. Die Liebes-Nachricht verkündete sie in am Donnerstag (25. Mai). Darin erzählte Kramer, dass er ihr nach einer Poolparty vorschlug, mit ihren Kindern Jolie (7) und Jace (4) noch einen Spaziergang zur Baustelle ihres neuen Haues zu machen. "Es war eine wirklich schöne Nacht", schilderte Kramer. Russell habe dann auf der Veranda zu ihr gesagt: "Du bist die Liebe meines Lebens." Daraufhin hätten sie beide angefangen zu weinen. "Es war perfekt. Ich brauche die Rosen und all das nicht."

Für die Schauspielerin wird es bereits ihre vierte Ehe. Im Sommer 2021 wurde sie nach sechs Jahren Ehe von Mike Caussin (36) geschieden. Sie warf ihm vor, sie mit mehr als 13 Frauen betrogen zu haben. Nach eigenen Angaben ließ sich der Footballer wegen seiner Sexsucht in einer Klinik behandeln.