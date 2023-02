"Nope"-Star Keke Palmer ist zum ersten Mal Mutter geworden

Keke Palmer schwebt im Baby-Glück. Die US-Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram zeigt sie stolz ihren kleinen Sohn.

US-Schauspielerin Keke Palmer (29) und ihr Partner Darius Jackson sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündet der "Nope"-Star die Baby-News , der aus mehreren schönen wie lustigen Fotos und Videos besteht. Die Aufnahmen zeigen unter anderem Eindrücke von der Geburt, ihr Baby in Nahaufnahme sowie die Familie auf dem Weg zurück nach Hause - inklusive zerzausten Haaren, verschlafenen Gesichtern und Singeinlage.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Demnach ist der Beitrag etwa 48 Stunden nach der Geburt ihres kleinen Sohnes entstanden, der auf den Namen Leodis Andrellton Jackson hört. Ihre Schwangerschaft machte Palmer im Dezember 2022 öffentlich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Viele Stars gratulieren

Glückwünsche zur Geburt ließen nicht lange auf sich warten. "Hallo Leo! Du bist zu süß!!!! Herzlichen Glückwunsch Mama und Papa!!", schreibt etwa Model Ashley Graham (35) in die Kommentare des Posts. "Herzlichen Glückwünsch", heißt es auch von Model Naomi Campbell. "Sex and the City"-Star Kristin Davis (58) kommentiert: "Leo ist kostbar und perfekt! Tolle Arbeit Mama." Weitere liebevolle Worte sind außerdem von Viola Davis (57), Chelsea Handler (48) oder Busy Philipps (43) zu lesen.