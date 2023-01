Nick Carter: Emotionaler Abschiedssong für Bruder Aaron?

Nach dem überaus tragischen Tod von Aaron Carter im vergangenen November soll dessen Bruder Nick ihm nun einen besonderen Song widmen. Bereits in zwei Tagen könnte dieser erscheinen.

Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (42) für seinen im November verstorbenen Bruder Aaron Carter (1987-2022) aufgenommen haben. Entsprechende Andeutungen hat der Star in den vergangenen Tagen auch bereits in sozialen Netzwerken gestreut. , in dem er traurig zu Boden schaut. Begleitet wird der Post lediglich vom Datum "1-11-23". Das legt die Vermutung nahe, dass der Abschiedssong für Aaron Carter möglicherweise schon am 11. Januar erscheinen wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Veröffentlicht Nick Carter einen Abschiedssong mit nie gesehenen Aufnahmen Aarons?

"TMZ" zufolge soll Nick in seinem neuen Song seine bedingungslose Liebe für Bruder Aaron zum Ausdruck bringen. Auch ein Musikvideo soll bereits entstanden sein, das zuvor nie gesehenes Filmmaterial von Nick und Aaron in jüngeren Jahren enthält.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nick und Aaron Carter verband eine komplizierte brüderliche Beziehung. Obwohl Nick im Jahr 2019 sogar eine einstweilige Verfügung gegen seinen jüngeren Bruder erwirkt hatte, gedachte er dem verstorbenen Aaron bereits wenige Tage nach dessen Tod mit einem emotionalen Instagram-Post. Auch dieser zeigte bewegende Jugendbilder der zwei Musiker, .

Nicks Bruder Aaron Carter wurde lediglich 34 Jahre alt. Er war am 5. November tot in seinem Haus im kalifornischen Lancaster gefunden worden. Die Todesursache ist bisher nicht endgültig geklärt. Aaron Carter kämpfte in den vergangenen Jahren mit einer Medikamenten- und Drogensucht sowie psychischen Problemen. Im US-Fernsehen hatte er 2019 öffentlich gemacht, dass er unter Angststörungen, Schizophrenie, manischer Depression und multipler Persönlichkeitsstörung gelitten habe.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111