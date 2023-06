Nicht nur Kylie Jenner: Diese Stars änderten die Namen ihrer Kinder

Kylie Jenners Sohn heißt jetzt offiziell Aire statt Wolf. Sie ist nicht die einzige Prominente, die den Namen ihres Kindes nach der Geburt änderte. Amy Schumer bemerkte erst später einen peinlichen Gleichklang, bei Elon Musk griffen die Behörden ein.

Wolf heißt jetzt Aire: Der Name von Kylie Jenners (25) einjährigem Sohn wurde offiziell geändert. Schon bald nach der Geburt des Kleinen im Februar 2022 gab die Reality-Darstellerin bekannt, dass sie mit Wolf Jacques nicht mehr zufrieden gewesen sei. Im Januar dieses Jahres verkündete sie, ihren Sohn, den sie mit Rapper Travis Scott (32) hat, Aire nennen zu wollen.

Jetzt ist die Namensänderung von Wolf Jacques zu Aire Webster amtlich. Aire ist eine Version von Ariel und bedeutet auf Hebräisch so viel wie "Löwe Gottes". Aussprechen soll man ihn übrigens wie Air, das englische Wort für Luft. Kylie Jenner ist allerdings nicht die einzige Berühmtheit, die den Namen ihres Kindes nachträglich ändern ließ.

Kourtney Kardashian konnte sich lange nicht entscheiden

Kourtney Kardashian (44) konnte sich anfangs sogar gar nicht entscheiden. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes mit Scott Disick (40) im Jahr 2014 wollte sie sich lange nicht festlegen. Wie sie einmal verriet, probierte sie nach der Geburt des Jungen diverse Namen aus. Einen Tag lang hieß er Preston, ehe sich Kourtney für Reign Aston entschied.

Genitaler Name für Amy Schumers Sohn

Amy Schumer (42) musste aus einem bizarren Grund den Namen ihres Sohnes ändern. Zumindest dessen Mittelnamen. Erst nach der Geburt von Gene Attell 2019 merkten sie und ihr Gatte Chris Fischer (43), was sie mit der Namenswahl angestellt hatten. Ausgesprochen klingt Gene Attell wie "Genital", das englische Wort für Genitalien. In ihrem Podcast erzählte Schumer von ihrem Fauxpas und verriet den neuen Namen ihres Sohnes: Gene David.

Behörden kassieren Namensteile von Musk-Sohn

Elon Musk (51) und Grimes (35) irritierten die Öffentlichkeit 2020 mit dem Namen ihres ersten Sohnes: X Æ A-12. Wie er ausgesprochen wird und welcher Bestandteil welche Bedeutung hat, darüber waren sich der Tech-Milliardär und die Musikerin selbst nicht einig. Laut Musk wird Æ wie "Ash" ausgesprochen, laut Grimes stehe es für AI, also Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz). Das kalifornische Standesamt griff ein, allerdings nur in Kleinigkeiten. Æ musste in AE geändert werden, 12 in XII. Das Kind heißt nun X AE-XII.

"Grey's Anatomy"-Star outet sich als "Herr der Ringe"-Fan

"Grey's Anatomy"-Star Caterina Scorsone (41) zog hingegen einen exotischen Namen selbst zurück. Sie nannte ihre Tochter zunächst Arwen, wohl in Anlehnung an die Elbenkriegerin aus "Der Herr der Ringe". Später ruderte sie zurück und gab bekannt, dass das Kind nun auf Lucinda hört, ihren bisherigen zweiten Vornamen.