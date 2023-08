Neuer TV-Look bei Carsten Maschmeyer durch Veronica Ferres: "Sie hat mir wertvolle Tipps gegeben"

Carsten Maschmeyer gehört zu den erfolgreichsten Finanzunternehmern Deutschlands. In "Die Höhle der Löwen" investiert er in Start-ups mit kreativen Ideen. Mit der AZ hat er über die TV-Show, Investitionen und seine Liebe zu Veronica Ferres gesprochen und Tipps für Finanz-Anfänger gegeben.

Aus dem Nichts hat sich Carsten Maschmeyer zu einem der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland hochgearbeitet. Seit 2016 ist er Teil der Investoren-Show "Die Höhle der Löwen" und unterstützt Start-ups mit Geld, Netzwerk und seiner persönlichen Expertise.

Der AZ stand der 64-Jährige vor Start der neuen Staffel (28. August) Rede und Antwort, sprach dabei offen über Streitereien am Set, seine Liebe zu Ehefrau Veronica Ferres und das Geheimnis seines Erfolgs.

AZ: Lieber Herr Maschmeyer, Sie sind seit zwölf Staffeln bei "Die Höhle der Löwen" dabei. Was fasziniert Sie an diesem Format?

CARSTEN MASCHMEYER: Keine andere Sendung schafft es, das Thema Gründen und Wirtschaft so spannend zu vermitteln. "Die Höhle der Löwen" bringt Start-ups in die deutschen Wohnzimmer und die Sendung zeigt vor allem jungen Menschen, dass Gründen etwas Schönes ist. Wir haben in Deutschland zu wenige Menschen, die den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Wenn "Die Höhle der Löwen" den Mut zur eigenen Geschäftsidee fördert, freut mich das.

Carsten Maschmeyer über Zoff bei "Die Höhle der Löwen": "Fahren auch mal die Krallen aus"

Welchen wertvollen Tipp können Sie Gründern geben, die Sie als Investoren gewinnen wollen?

Kennt Eure Zahlen! Was sind die aktuellen Umsätze, Margen, wie sieht der Wettbewerbermarkt aus – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Außerdem achte ich besonders auf komplementäre Gründerteams. Es bringt nichts, wenn jeder das Gleiche studiert hat und die gleichen Fähigkeiten besitzt. Gute Teams müssen sich ergänzen. Nicht jeder kann alles können.

Zwischen den Löwen kann es auch mal ordentlich knallen. Wie gehen Sie persönlich mit derartigen Situationen vor und hinter der Kamera um?

Wir sind ein Löwen-Rudel mit vielen Facetten und unterschiedlichen Stärken. Da kann es natürlich zu hitzigen Kontroversen kommen. Vor allem, wenn mehrere Löwen an demselben Start-up interessiert sind. Dann fahren wir auch mal die Krallen aus und kämpfen um das Investment. Aber hinter der Kamera herrscht deswegen kein böses Blut, im Gegenteil, wir verstehen uns gut.

Carsten Maschmeyer verrät: So geht es bei "Die Höhle der Löwen" hinter den Kulissen zu

Wie läuft eigentlich die Arbeit hinter den Kulissen von "Die Höhle der Löwen"? Können Sie uns einen Einblick geben?

Nach jedem Pitch gibt es eine kurze Pause. Wenn ich einen Deal gemacht habe, geht es auch sofort ans Eingemachte: Wir unterzeichnen sofort einen Vorvertrag. Wenn es der letzte Pitch des Tages ist, gehen wir am selben Abend gemeinsam essen, um schon mal die ersten Ideen zu besprechen und uns auszutauschen. Außerdem bekommen die Gründerinnen und Gründer sofort meine persönliche Handynummer. Es ist wichtig, dass ich ihnen bei Fragen sofort persönlich zur Seite stehen kann.

Gerüchten zufolge soll sich die Atmosphäre am Set durch die Teilnahme von Neu-Löwin Tijen Onaran merklich verändert haben – nicht unbedingt zum Positiven. Was ist dran und wie haben Sie Ihre Kollegin erlebt?

Jede Löwin und jeder Löwe bringt eine andere Dynamik in die Höhle, das ist ganz natürlich. Ähnliche Situationen kennen sicherlich viele aus dem Arbeitsalltag, wenn neue Kollegen anfangen. Tijen und ich kommen gut aus, wir kommen beide aus kleinen Verhältnissen. Frischer Wind tut immer gut. Viel spannender finde ich es – wie bei jedem Neuzugang – was das Publikum zur neuen Besetzung sagen wird.

V.l.: Tijen Onaran, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Tillman Schulz. © RTL

Judith Williams hat im Gespräch mit der AZ erklärt, dass nur wenige Deals am Ende tatsächlich erfolgreich werden. Stimmt das und wenn ja, woran liegt das?

Das ist bei jedem Löwen unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Ob ein Deal am Ende zustande kommt, entscheidet die Due Dilligence, die wir nach jedem Deal durchführen. Es kann beispielsweise vorkommen, dass sich Bestandsinvestoren querstellen, ein Patent doch nur ein Gebrauchsmuster war, oder schlimmstenfalls wollten Gründerinnen und Gründer die Show nur nutzen, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Unsere Quote kann sich aber sehen lassen: Bei uns kommen durchschnittlich zwei von drei Deals zustande.

Carsten Maschmeyer mit Tipps für Finanz-Anfänger: "Niemals in nur eine Aktie investieren"

Was war Ihr größter Flop und größter Erfolg bei einem Investment in "Die Höhle der Löwen"?

So wie es nicht nur den einen Erfolg gibt, gibt es auch nicht den einen Flop. Es ist immer schade, wenn ein Deal nach dem Handschlag in der Sendung doch nicht zustande kommt. Aber das gehört eben dazu. Ich bin aber mit viel Einsatz und Herzblut Investor und leide mit, wenn es ein Start-up dann eben doch nicht schafft.

Einer unserer größten Erfolge war unser Investment in "Presize.ai." In der achten Staffel haben Tomislav und Leon ihre Software-Lösung für Online-Modehändler vorgestellt und ich war sofort begeistert. Letztes Jahr hat Meta, der Mutterkonzern von Facebook, das Start-up übernommen. Ein solcher Exit ist sowohl für die Gründer als auch für mein "seed+speed" Investment-Team und mich ein riesiger Erfolg.

Wie wichtig ist es eigentlich in Ihrer Branche, ein starkes Image zu verkörpern?

Als Investor bin ich nicht nur Geldgeber, sondern auch Startup-Mentor. Gute Investorinnen und Investoren wissen, dass Geld allein nicht reicht. Deswegen unterstütze ich meine Start-ups mit sogenanntem Smart Money: Mit meinem Team helfe ich beim Vertrieb, Recruiting, PR, Social Media, in rechtlichen Themen und wir stellen unser Netzwerk zur Verfügung. Die Zusammenarbeit basiert dabei immer auf gegenseitigem Vertrauen und gehört für mich genauso dazu wie das Investment selbst. Es geht aber eher um Kompetenz und Wertschätzung als um Stärke.

Können Sie Tipps für Anfänger geben, die ihr Geld sicher, aber trotzdem lukrativ investieren wollen?

Wichtig ist es, die eigenen Anlagen zu diversifizieren. Niemals in nur eine Aktie investieren, sondern entweder in einen breiten Index mit guter Streuung oder in einen gut performenden aktiv gemanagten Aktienfonds. Ein ETF, der die ganze Welt oder die wirtschaftlich stärksten Länder abbildet, eignet sich besonders gut für Einsteiger. Der Vorteil: Es geht auch schon mit kleinen Eurobeträgen pro Monat.

Burn-out bei Carsten Maschmeyer: "Früher gab es für mich nur höher, schneller, weiter"

Wie bleibt man als Finanzunternehmer und Investor so erfolgreich wie Sie? Gibt es eine geheime Formel, die Sie verraten können?

Meine Leidenschaft gilt immer den Menschen. Man muss Menschen mögen. Zeig Interesse, hör zu, lerne. Die Menschen an der Spitze in Wirtschaft, Sport und Gesellschaft sind neben ihren Fähigkeiten nicht zuletzt durch ihre Kontakte dorthin gelangt, weil sie gut mit anderen Menschen auskommen, anderen helfen und deswegen wird auch ihnen geholfen. Die Formel würde also lauten: "Without networking it’s not working".

Sie haben in der Vergangenheit offen über Ihre Arbeitssucht und das darauffolgende Burn-out gesprochen. Wie haben Sie Ihr Leben seither verändert? Wie gönnen Sie sich bei Ihrem Beruf Auszeiten?

Früher gab es für mich nur höher, schneller, weiter. Aber die Elemente eines zufriedenen Lebens sind nicht nur Arbeit und Geld. Sondern auch Familie, Freunde, körperliche und mentale Gesundheit. Deswegen mache ich auch mal – wenn möglich – früher Feierabend, esse gesund, mache regelmäßig Sport und nehme mir ausreichend Zeit für meine Frau, meine Kinder und für gute Freunde. Vor allem meine Wochenenden sind mir wichtig. Dann fahre ich mit meiner Frau auch mal bewusst zwei bis drei Tage in unser Haus nach Südfrankreich, um zu entspannen. Eine meiner großen Leidenschaften ist unser Garten, in dem ich Gemüse anbaue und meine Pflanzen pflege.

Wertvoller Ratschlag von Veronica Ferres: "Sie hat mich dazu ermuntert"

Seit 2014 sind Sie mit Veronica Ferres verheiratet. Als Schauspielerin ist sie auch in Hollywood erfolgreich ist und jettet durch die Welt, Sie selbst sind als Finanzexperte und "Höhle der Löwen"-Investor gefragt. Wie schaffen Sie sich Freiräume für gemeinsame Zeit?

Wenn wir beide in München sind, verbringen wir die meisten Abende zusammen. An Sonntagen darf ein gemeinsames und ausgiebiges Frühstück nicht fehlen. Außerdem liebe ich es zu Kochen: Deswegen überrasche ich meine Frau auch gerne mit einem romantischen Abendessen. Natürlich kommt es vor, dass Veronica für Dreharbeiten längere Zeit weg ist oder dass ich für einige Tage auf Startup-Tour bin. Aber auch dann probieren wir, regelmäßig zu telefonieren und uns von unserem Tag zu erzählen.

Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer schaffen sich trotz vollen Terminkalenders Freiräume für Zeit zu zweit. © BrauerPhotos / localpic

Können Sie mit Ihrer Ehefrau abends ganz normal ausgehen oder ist das aufgrund Ihrer Popularität eher schwierig?

Das ist recht unkompliziert. Die meisten sind oft zurückhaltend und erkennen, ob es gerade der richtige Zeitpunkt ist, uns anzusprechen. Es kommt tatsächlich häufig vor, dass jemand ein Selfie mit Veronica oder mir möchte. Manchmal hat jemand eine Geschäftsidee, die er oder sie mir gerne spontan vorstellen möchte. Wenn es geht, nehme ich mir die Zeit für kurze Gespräche, weil ich eine grundsätzliche "Ideen-Neugier” habe. Zudem ist es auch eine Frage der Achtung und Wertschätzung.

Gibt Ihnen Veronica Ferres auch Tipps, wie Sie sich am besten vor einer Kamera verkaufen? Als Schauspielerin ist sie darin immerhin ein Profi.

Veronica hat mir schon wertvolle Tipps gegeben. Vor allem bei der Wahl meiner Outfits. Anzug und Krawatte habe ich aufgrund ihres Rats gegen Jeans und Sneaker getauscht. Anfangs vermisste sie, dass ich meinen Humor zeige. Sie hat mich dazu ermuntert, lockerer vor der Kamera zu sprechen und einfach ich selbst zu sein. Und es hilft: Wer authentisch ist, kann auch bei Gründerinnen und Gründern schneller Sympathien aufbauen.

In "Die Höhle der Löwen" haben Sie erzählt, dass sie unter anderem David Beckham und Brad Pitt persönlich kennen. Sind Sie tatsächlich mit großen Weltstars privat befreundet?

Wenn man viel in der Öffentlichkeit steht, wird Privates noch wichtiger. Über Freundschaften spreche ich schon lange nicht mehr öffentlich. Unter unseren Freunden sind prominente und selbstverständlich nicht-prominente Menschen – Bekanntheit macht einen Freund nicht mehr oder weniger wertvoll als andere.

Was wünschen Sie sich von einem Gründer bei "Die Höhle der Löwen"? Wie kann man Sie noch überraschen?

Das Gute ist: Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Es gibt immer wieder großartige Start-ups mit genialen Ideen. Wirklich überraschen würde mich etwas, das wieder das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Und zwar zum Positiven. Darauf bin ich gespannt. Da ich persönlich viel in den USA bin, würde ich mich freuen, wenn jemand etwas gegen Jetlag erfinden würde.