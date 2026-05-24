Nation mit den meisten Gegenoren bei Fußball-WMs: Jauch bewertet richtige Antwort kritisch

Auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" ist in der aktuellen Folge Fußball-Trivia gefragt. Günther Jauch sucht nach der Nation mit den meisten Gegentoren bei allen bisherigen Weltmeisterschaften. Was ist die korrekte Lösung? Deutschland, Argentinien, Italien oder Frankreich?

Wer bei "Wer wird Millionär?" brillieren will, sollte sich in vielen Fachbereichen auskennen. In der aktuellen Folge darf Johannes Groß auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Im Spiel um das große Geld muss der Kandidat unter anderem sein Fußball-Wissen unter Beweis stellen. Während er noch überlegt, welche Fußball-Nation gesucht sein könnte, verrät die AZ hier die Antwort auf die 250.000-Euro-Frage.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch fragt nach Gegentoren bei Weltmeisterschaften

Stolze 125.000 Euro hat Johannes Groß bereits erspielt, als er von Günther Jauch mit einer sportlichen Frage konfrontiert wird. Für eine halbe Million Euro Gewinnsumme möchte der Moderator von seinem Studiogast wissen:

Welche Nation hat, zählt man alle 22 Fußballweltmeisterschaften der Männer zusammen, mit Abstand die meisten Gegentore kassiert?

A: Deutschland

B: Argentinien

C: Italien

D: Frankreich

Kandidat ist kein Fußball-Fan: Telefonjoker äußert Vermutung

Der Kandidat gibt offen zu, kein Fußballfan zu sein. Daher entscheidet er sich für den Telefonjoker, in der Hoffnung, dass ihm dieser mit der richtigen Lösung aushelfen wird. Doch auch sein Bruder am anderen Ende der Leitung kann nur raten und tippt auf B: Argentinien. Für Johannes Groß ist das zu riskant – und er streicht freiwillig die Segel. Doch hätte sein Telefonjoker mit der Vermutung richtig gelegen?

Richtige Lösung: Fußballnation Deutschland kassierte die meisten Gegentore

Günther Jauch erklärt schließlich, dass die gesuchte Nation tatsächlich A: Deutschland mit insgesamt 130 Gegentoren sei. Während B: Argentinien insgesamt 101 Gegentore kassierte, waren es für D: Frankreich 85 und für C: Italien 77 an der Zahl. Günther Jauch merkt allerdings kritisch an, dass auch die Anzahl der Spiele bei dieser Statistik eine Rolle spielen – und Deutschland habe besonders viele WM-Spiele absolviert.