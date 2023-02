Natalia Yegorova bei "Let's Dance": Was weiß man über die Ex-Frau von Vitali Klitschko?

Natalia Yegorova ist als Teilnehmerin bei "Let's Dance" dabei. 2022 wurde die Trennung von Box-Legende und Ehemann Vitali Klitschko bekannt. Was weiß man sonst aus dem Privatleben von Natalia Yegorova?

Sängerin Natalia Yegorova (48) war in den vergangenen Monaten vor allem wegen der Trennung von Ehemann Vitali Klitschko in den Schlagzeilen. Nach rund 26 Jahren Ehe gaben Vitali und Natalia im August 2022 das Ende der Beziehung bekannt. Gemeinsam reichten sie die Scheidung ein. Man lebe schon seit Jahren getrennt, hieß es.

Natalia Yegorova hat Namen von Vitali Klitschko bewusst abgelegt

Die Trennung sei eine "erwachsene und ausgewogene Entscheidung gewesen", sagte die 48-Jährige Anfang 2023 im Podcast "Auf die Schnauze! Haustiere und ihre Promis". Den einst gemeinsamen Nachnamen Klitschko hat Natalia abgelegt, um zukünftig mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu punkten, so die 48-Jährige Mitte Dezember in der "NDR Talk Show". Das einstige Paar hat drei gemeinsame Kinder: Zwei Söhne (*2000, *2005) und eine Tochter (*2002).

Als junge Frau versuchte Natalia Yegorova eigentlich Fuß im Musikbusiness zu fassen – ihre große Leidenschaft. Doch der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Wegen Ukraine-Krieg: Natalia Yegorova lebt in Hamburg und modelt

Mittlerweile lebt Natalia Yegorova in Hamburg. Auslöser für den Umzug nach Deutschland war der Ukraine-Krieg. Sie will weiter Karriere als Model und Aktivistin machen. Daneben hat Natalia Yegorova in den letzten Jahren zahlreiche Fortbildungen gemacht, sodass sie inzwischen auch als Klangtherapeutin und Yogalehrerin arbeitet.

Seit der Invasion Russlands in der Ukraine engagiert sich Natalia Yegorova auch für ukrainische Geflüchtete in Hamburg und konnte, auch aufgrund des Namens ihres Ex-Mannes, zahlreiche Spenden generieren.