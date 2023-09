Nächtliche Begegnung mit Prinz Harry: TV-Promi macht Royal ein eindeutiges Angebot als künftige Mätresse

Prinz Harry bekam während seines Aufenthalts in Düsseldorf ein unmoralisches Angebot. Eine deutsche Influencerin traf den Royal zufällig in der Stadt, als er am Abend vor seinem Geburtstag mit Ehefrau Meghan unterwegs war und bot ihm an, seine Mätresse zu sein.

Prinz Harry und Herzogin Meghan befanden sich für die "Invictus Games" in Düsseldorf, wo das Paar am Freitag auch Harrys 39. Geburtstag feierte. In der Nacht auf Freitag zogen die Royals durch die Stadt und trafen dabei zufällig auf Valencia Stöhr. Das einstige TV-Starlet war sichtlich begeistert von dem spontanen Treffen und ließ auch ihre Instagram-Follower an der Begegnung teilhaben. Prinz Harry: Influencerin Valencia will Mätresse werden In Valencia Stöhrs Instagram-Story sieht man Prinz Harry und Herzogin Meghan, die lässig gekleidet und Händchen haltend durch die Düsseldorfer Innenstadt laufen. Valencia Stöhr filmt das Paar und bekommt von Meghan sogar ein Lächeln und ein "Hi". Harry geht an der Influencerin vorbei. Die 33-Jährige lässt zum Abschluss des Clips noch ein begeistertes Quietschen von sich hören. In einer zweiten Story macht Stöhr dem britischen Royal dann ein unmoralisches Angebot. "Eure königliche Hoheit, ich kann eure Mätresse sein, wenn Ihr wollt", erklärt Stöhr lachend und macht einen Knicks. Den Prinzen verlinkt sie in ihrer Story. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Auf das Angebot wird der Herzog von Sussex wohl kaum eingehen. Undenkbar sind außereheliche Liebeleien im Kreise der Royals allerdings nicht. Immerhin ist König Charles einstige Geliebte Camilla heute als Ehefrau an seiner Seite. Valencia Stöhr: Das ist das "Big Brother"-Starlet Valencia Stöhr dürfte dem ein oder anderen versierten Trash-TV-Zuschauer noch durch ihre Teilnahme an Big Brother 2011 bekannt sein. Auch ihre Beziehung zu Florian Wess, seines Zeichens ein Botox-Boy und ehemaliger Dschungelcamper, dürfte ihr einen größeren Promi-Status beschert haben. Ihre Liebe zelebrierten die beiden ausgiebig im TV und ließen sich bei ihren Hochzeitsvorbereitungen durch die Reality-Show "Val & Flo in Love" begleiten. Drei Monate nach dem Gang vor den Traualtar folgte die Trennung und die Scheidung. Auf dem Profil von Valencia Stöhr gibt es etliche Selfies und Videos mit Freunden. Einen neuen Mann scheint die 33-Jährige aktuell allerdings nicht an ihrer Seite zu haben. Stöhrs royalem Liebesglück steht also nur noch Prinz Harrys Ehefrau und Mutter seiner beiden Kinder, Herzogin Meghan, im Weg.