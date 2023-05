Nackt-Klausel: Sarah Knappik enthüllt Vertrags-Details bei "Kampf der Realitystars"

Sarah Knappik verrät, worüber sie in ihrem Vertrag für "Kampf der Realitystars" verhandelt hat. Sie hat eine spezielle Klausel reinschreiben lassen. Die 36-Jährige sackt mit ihrer Teilnahme bei dem RTL2-Format auch die höchste Gage der Promis ein.

Seit ihrem Start bei GNTM gehört Sarah Knappik zu den bekanntesten Promis der Reality-TV-Branche. Aktuell ist sie in "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Sarah Knappik verriet einige Details über ihren Vertrag für die aktuelle Staffel von Kampf der Realitystars. Die Blondine bekommt nicht nur die höchste Gage, sondern hat auch am längsten mit RTL2 über die Einzelheiten im Vertrag verhandelt. Dort lässt sich jetzt unter anderem eine Nackt-Klausel finden. Auch, wie der Sender mit ihren Fürzen umgehen soll, hat der TV-Star ganz genau geregelt.

Reihenfolge: Promis müssen sich im Spiel gegenseitig einschätzen

Beim "Kampf der Realitystars" ging es ans Eingemachte. In einem Spiel mussten die Kandidatinnen und Kandidaten erraten, wer zuerst gecasted wurde, die höchste Gage bekommt und am meisten über den Vertrag verhandelt hat. Dazu müssen jeweils vier Stars in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Von niedrig bzw. wenig zu hoch bzw. viel. Machen die ratenden Promis einen Fehler gibt es eine Schleimdusche für die vier Promis, die vorne stehen.

Sarah Knappik bringt laut Eva Benetatou "Quote"

Gleich infrage eins stellte sich heraus: Sarah wurde als erstes von der Produktionsfirma angefragt. Die 36-Jährige freut es, von Matthias Mangiapane gab es eine kleine Spitze: "Sarah ist eine Person, die vielen Leuten auf den Wecker geht. Ich meine, solche Leute brauchst du im Geschäft." Auch Eva Benetatou findet: "Sie bringt Quote."

Sarah Knappik: Höchste Gage bei "Kampf der Realitystars"

Serkan Yavuz bekommt in dieser Staffel die geringste Gage. Aber nicht nur das. Der 30-Jährige bekommt mit seiner Rekord-Gage von 1 Euro die geringste Summe, die es jemals beim "Kampf der Realitystars" gab. Sarah landete mit ihrer Gage auf Platz eins. Den zweiten Platz belegte Matthias, der im Interview gegen die Blondine stichelte: "Gut, also Sarah muss jede Menge Geld kriegen, weil sie muss lange, lange Zeit wieder davon leben. Und man darf nicht vergessen, Sarah ist selten gut aus einem Format gegangen."

Sarah beim "Kampf der Realitystars": "Man hört mich hier nicht pupsen"

Auch bei der Frage, wer am meisten am Vertrag nachverhandelt hat, liegt Sarah auf Platz eins. Eva hakte gleich nach und wollte wissen, worüber Sarah verhandelt hat. "Man darf meinen bekleideten und unbekleideten Intimbereich nicht zeigen", erklärt sie und fügt lachend hinzu: "Man hört mich hier nicht pupsen. Also es sind auch ein paar sehr lustige Klauseln." Eva gesteht im Interview: "Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte das wäre normal."