Nachwuchs im Hause Wittelsbach: Prinzen-Baby heimlich geboren

Die stolzen Eltern zeigen ihr erneutes Baby-Glück. Konstantin Prinz von Bayern und Ehefrau Deniz geben die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Der Bub heißt Nikolaus und wurde bereits vor knapp zwei Monaten heimlich geboren.

Über sieben Wochen lang haben Konstantin Prinz von Bayern und Ehefrau Deniz ihr Familien-Glück ganz privat genossen. Jetzt gab das stolze Paar die Geburt von Baby Nummer zwei bekannt. Nach Sohn Alexis (*2021) ist auch das zweite Kind des Wittelsbachers ein Bub.

Ein Baby für die Wittelsbacher: Das Kind von Konstantin Prinz von Bayern heißt Nikolaus

"Gemeinsam mit ihrem Sohn Alexis geben Konstantin Prinz von Bayern und Deniz Prinzessin von Bayern die Geburt ihres zweiten Sohnes Nikolaus bekannt, der am 10.08.2023 geboren wurde", freut sich das Haus Bayern auf Instagram. Das Foto zeigt die türkischstämmige Deniz mit Baby Nikolaus auf dem Arm sowie einen stolz grinsenden Vater und Ehemann an ihrer Seite. Der lockige Familienhund schaut auf das Trio auf.

Eine Gratulantin schreibt in der Kommentarspalte: "Herzlichen Glückwunsch den Eltern, und für den kleinen Nikolaus alles erdenklich Gute auf seinem Lebensweg."

Schon 2012 glücklich: Konstantin Prinz von Bayern und Deniz Kaya © BrauerPhotos

Der Sohn von Prinz "Poldi" ist wieder Vater geworden

Konstantin Prinz von Bayern ist der jüngste Sohn von Leopold "Poldi" von Bayern und seiner Ursula, die (fast) alle nur "Uschi" nennen.

Konstantin Prinz von Bayern mit seinen Eltern Leopold und Ursula © BrauerPhotos

"Poldi" ist leidenschaftlicher Rennfahrer gewesen und das Oberhaupt der Adalbertinischen Linie des Hauses Wittelsbach. Der 80-Jährige ist der Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I von Bayern, der 1868 starb.

Stammbaum der Wittelsbacher: Deniz und Konstantin spielen untergeordnete Rolle

Konstantin und Deniz nehmen im Stammbaum der Familie Wittelsbach eine untergeordnete Rolle ein. Der 37-Jährige gehört nicht zur Linie des amtierenden Chefs des Hauses Bayern – das ist seit 1996 Franz Herzog von Bayern. Der heute 90-Jährige hatte vor wenigen Monaten sein öffentliches Coming-out und stellte nach 43 gemeinsamen Jahren seinen Lebensgefährten Thomas Greinwald vor.

Leopold und Konstantin von Bayern: Eng mit schwedischem Königshaus verbunden

Deniz und Konstantin heirateten 2018 in der französischen Kirche im Schweizer Nobelort St. Moritz. Zu den Gästen zählten neben Wittelsbacher-Chef Franz Herzog von Bayern auch der schwedische Prinz Carl Philip. Die Verbindung nach Schweden ist eng. "Poldis" Onkel war mit der Schwester des schwedischen Königs verheiratet. König Carl Gustaf ist seit Jahrzehnten mit Leopold Prinz von Bayern befreundet. Leopold ist zudem der Patenonkel von Carl Philip und Kuratoriumsmitglied der "World Childhood Foundation", die von Königin Silvia ins Leben gerufen wurde. Sie wurde in Heidelberg geboren und lernte bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München den damaligen schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf kennen.